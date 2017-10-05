Trend Micro назначила менеджера по Казахстану и Центральной Азии

Компания активно расширяет свое присутствие в регионе, поскольку видит здесь значительный потенциал и возможности для бизнеса.

Trend Micro Incorporated объявила о назначении Нурбека Рахимова на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами Trend Micro в Центральной Азии. Компания активно расширяет свое присутствие в регионе, поскольку видит здесь значительный потенциал и возможности для бизнеса. Назначение Нурбека Рахимова стало одним из основных элементов стратегии развития компании. Таким образом, разработчик рассчитывает удовлетворить растущие потребности ключевых заказчиков в обеспечении кибербезопасности и стремится выстроить с ними эффективные отношения для долгосрочного сотрудничества.

«Мы рады, что Нурбек присоединился к нашей команде и будет помогать нам выстраивать отношения с заказчиками, а также создавать базу для дальнейшего расширения присутствия Trend Micro в Центральной Азии. Это важно, ведь на фоне постоянно увеличивающегося количества угроз, кибербезопасность становится ключевым аспектом функционирования любой организации, и регион Центральной Азии не стал здесь исключением. Однако у каждого рынка существует своя специфика, и здесь нужен человек, который будет говорить с клиентами на одном языке», — отметил Герман Позанков, региональный директор Trend Micro в России и СНГ, Украине, Грузии, Казахстане и Монголии.

Ранее Нурбек Рахимов занимал руководящие должности в крупных компаниях Казахстана и отвечал за организацию процессов по обеспечению информационной безопасности, а также осуществлял управление проектами внедрения ERP и PLM в целях автоматизации производственных процессов. В частности, он занимал пост главного специалиста по техническому анализу и информационной безопасности АО «Казконтент», а также главного менеджера службы трансформации IT, CIO в АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

«TrendMicro уже зарекомендовала себя как лидер рынка корпоративной кибербезопасности, а эффективность ее решений подтверждается различными отчетами и рейтингами уважаемых аналитических агентств. Поэтому я рад, что смогу помочь нашим клиентам в Центральной Азии по достоинству оценить все преимущества продуктов разработчика», — заявил Нурбек Рахимов.