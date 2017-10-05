Новая CRM-система обеспечит многосторонний обмен данными

Kazakh Invest презентовал систему, которая содержит информацию об инвесторах, инвестиционных проектах, производственных площадках и запросах потенциальных инвесторов.

В Астане состоялась презентация информационной системы мониторинга Customer Relationship Management (CRM) АО «Национальная компания «Kazakh Invest». В мероприятии приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, руководители национальных компаний, представители государственных органов, действующие и потенциальные инвесторы. Цель мероприятия — презентовать потенциальным пользователям, инвесторам и государственным исполнительным органам информационно-мониторинговую систему CRM, разработанную Kazakh Invest в рамках Государственной Программы «Информационный Казахстан — 2020» для обеспечения эффективности реализации и мониторинга инвестиционных проектов в РК, передает Strategy2050.kz.

Информационно-мониторинговая система CRM — это единая информационная система для сотрудников АО «НК «Kazakh Invest», казахстанских и иностранных инвесторов и предпринимателей, которая содержит полную, достоверную и актуальную информацию об инвесторах, инвестиционных проектах, производственных площадках и информационных запросах потенциальных инвесторов.

В приветственном выступлении заместитель председателя правления Kazakh Invest Биржан Канешев рассказал о ключевых задачах системы. По его словам, система комплексного электронного мониторинга инвестиционных проектов уже работает с 1 октября. Она обеспечит многосторонний обмен данными, который позволит эффективно управлять процессом по привлечению инвестиций, обеспечит постоянный мониторинг хода работ. Будет организован общий доступ к активным проектам, справочным и маркетинговым материалам, ускорится обмен информацией.

По словам председателя правления, в развитии экономики страны цифровые технологии играют все более важную роль. Прогрессивное развитие цифровой экосистемы страны послужит устойчивому экономическому росту, повышению конкурентоспособности экономики в целом.

«Запуск системы CRM является вкладом Kazakh Invest в реализацию цифровой экономики страны. Данная система послужит инструментом для автоматизации рабочего процесса. Как отмечал Глава Государства, мы должны показать, что у нас в Казахстане созданы все условия для инвесторов. В этом плане внедренная система станет существенным сигналом для сообщества мировых инвесторов об усилении прозрачности и эффективности сопровождения инвестиционных проектов в Казахстане», — добавил выступающий.

Вместе с тем Б. Канешев рассказал о планах на ближайший период: «В следующем году в планах у Kazakh Invest интегрировать CRM-систему с аналогичными системами государственных органов в рамках цифровизации».