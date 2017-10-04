Банк ЦентрКредит стал партнером «Кселл» по платежному терминалу K-Pay

Мобильный платежный терминал помогает увеличить обороты торгово-сервисных предприятий за счет обслуживания держателей карт.

Банк ЦентрКредит стал партнером АО «Кселл» в проведении транзакций через мобильный платежный терминал K-Pay, который принимает платежи с карт Visa и MasterCard. Мобильный POS K-Pay ориентирован на различные сегменты бизнеса и работает везде, где есть покрытие сети компании, а это более 5000 населенных пунктов по Казахстану. Терминал можно приобрести в отделениях компании «Кселл», затем необходимо обратиться в банк.

«С помощью K-Pay клиенты получают безопасный сервис, надежные расчеты и экономят время. Также стоит отметить низкую стоимость по сравнению с традиционными платежными POS-терминалами, удобство и легкость в использовании. Мобильный платежный терминал помогает увеличить обороты торгово-сервисных предприятий за счет обслуживания держателей карт. Для владельцев карт это безопасно и удобно, так как покупки не зависят от суммы наличных денег. Для покупателей это контроль трат через мобильный банкинг, получение чека и возможность вернуть товар», — отметила директор департамента банковских карт и дистанционного банкинга Банка ЦентрКредит Татьяна Попова.

Мобильный терминал совместим с устройствами на основе Android и iOS. Кроме того, трафик, который задействован для проведения платежей, не тарифицируется для абонентов брендов Kcell/activ.

«Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих банков Казахстана, который готов предоставлять клиентам удобные и актуальные продукты. Процент снятия наличных в Казахстане все еще велик, однако это не потому, что люди не хотят расплачиваться пластиковой картой, а потому, что далеко не везде ее принимают. Поэтому необходимо совершенствовать технологии, повышать качество услуг и доступность проведения безналичных платежей. Надеемся, что наше сотрудничество с Банк ЦентрКредит повлияет на увеличение количества приема безналичных платежей в стране», — отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс.

По данным Национального банка РК, в Казахстане идет рост объемов безналичных платежей с использованием платежных карт. По состоянию на 1 июля 2017 года в обращении находится 16,7 млн платежных карточек, а количество держателей карточек 15,1 млн чел. В июне 2017 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 1 184,4 млрд тенге. Рост по сравнению с июнем 2016 года — 25,3%.

Напомним — недавно были представлены итоги исследования GFK на тему «Финансовая грамотность населения и безналичные платежи в Казахстане», где утверждалось, что казахстанцы избегают безналичных оплат в торговых точках, в том числе и потому, что боятся сложности возврата денег при оплате картой.