Казахский язык войдет в сервис голосовых переводов Google

В настоящее время идет озвучивание и обработка 150 тысяч слов и словосочетаний.

Казахский язык войдет в сервис голосовых переводов в системе Google Переводчик. Ориентировочно это произойдет в ближайшие два года. По словам инициаторов проекта, новые возможности помогут сделать государственный язык максимально доступным для жителей других стран, передает Kazakh-tv.

В настоящее время идет озвучивание и обработка 150 тысяч слов и словосочетаний на казахском, именно их пользователи будут слышать при работе с голосовым переводчиком. Ежедневно к помощи сервиса Google Translate прибегают более 200 миллионов человек, говорящих на 103 языках.

«Включение и последующее развитие казахского языка в системе Google Переводчик зависит не только от нас, кто занимается этим проектом. Сейчас необходимо, чтобы все пользователи Google Переводчика, замечая какие-то неточности, об этом сообщали системе. Там такая функция присутствует», — отметил Рауан Кенжеханулы, исполнительный директор ОФ «Ұлттық Аударма Бюросы».

Стоит отметить, при переходе казахского языка на латиницу некоторые моменты в системе Google Translate будут пересмотрены.

«Мы подождем утверждения алфавита, а далее — это техническая работа. Работы в режиме перевода text-to-text, то есть, когда переводятся письменные тексты, — там все не так сложно. Нам нужно будет разработать простой код, который будет говорить о том, какая буква из прежнего алфавита аналогична букве из нового, и система автоматически нам выдаст. Это не займет много времени», — считает Рауан Кенжеханулы.