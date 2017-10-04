KASE создаст собственную площадку для стартапов

Подписаны меморандумы с ведущими казахстанскими бизнес-инкубаторами.

АО «Казахстанская фондовая биржа» объявила о запуске площадки для start-up проектов. Совместно с ведущими казахстанскими бизнес-инкубаторами KASE намерена консолидировать усилия для сбора и систематизации информации о молодых компаниях, заинтересованных в привлечении финансирования, а также инвесторах, специализирующихся на финансировании растущего бизнеса. Для этого будет создана информационная система с данными по всем участникам площадки — стартапам, бизнес-ангелам и бизнес-инкубаторам.

Запуск площадки намечен на начало 2018 года. К тому моменту будут разработаны процедуры и условия допуска стартапов и бизнес-ангелов. Планируется также рассмотреть лучший международный опыт в сфере финансирования стартап-проектов. Со стартапами работа начнется уже в ближайшие 1-2 месяца.

«С 2015 года мы изучали опыт других бирж по созданию стартап-площадок и проводили оценку потенциала данного рынка в Казахстане. Международный опыт показывает все больший интерес операторов биржевых рынков к сегменту стартапов. К примеру, на Deutsche Börse в 2015 году была запущена отдельная площадка Deutsche Börse Venture Network, которая объединила 120 компаний-участников и 214 международных инвесторов. Borsa Istanbul запустила в 2014 году BIST Private Market, которая объединила 357 участников, из которых 108 инвесторов, 65 бизнес-ангелов и 32 институциональных инвестора. Биржи предпринимают усилия по обеспечению более раннего выхода компаний на организованный рынок, чтобы по мере роста и развития компании могли диверсифицировать линейку биржевых инструментов для привлечения финансирования», — рассказала Алина Алдамберген, председатель правления KASE.

По ее словам, ранее биржа уже проводила мероприятия, предназначенные для установления контактов между авторами стартап-проектов и потенциальными инвесторами — участниками двух выставок Invest show стали более 2500 человек. Ранее стартапы и растущий бизнес практически не были представлены на бирже, их финансирование традиционно осуществлялось вне поля организованного биржевого рынка. Новая площадка KASE должна стать источником финансирования молодых компаний и послужит улучшению инвестиционного климата и прозрачности в данном сегменте.

«Можно долго рассказывать, какое светлое будущее нас ждет. Но нужно работать, обучать стартаперов, инвесторов», — подытожил Евгений Мухамеджанов, управляющий директор KASE.