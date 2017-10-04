Единая цифровая платформа для МСБ позволит упростить ведение бизнеса

Платформа объединит все меры господдержки по принципу «одного окна».

Заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов сообщил о том, что в рамках программы «Цифровой Казахстан» будет создана единая цифровая платформа для малого и среднего бизнеса. Соответствующий меморандум был подписан 3 октября в правительстве РК министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым, председателем правления НПП «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым и заместителем председателя правления НУХ «Байтерек» Айдаром Арифхановым, передает Primeminister.kz.

В тексте меморандума отмечается, что стороны будут вести совместную работу по созданию единой платформы, объединяющей все меры господдержки для малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Как отметил А. Арифханов, сегодня реализуется первый этап данной работы. До конца октября планируется полностью автоматизировать порядка 29 услуг в сфере бизнеса. Из них 21 услуга по автоматизации, остальная часть — в виде информационных услуг. Уже с середины октября предприниматели Казахстана смогут в онлайн-режиме подавать заявки на субсидирование кредитов и получение кредитных гарантий. Кроме того можно будет подать проектное предложение, рассмотреть проекты жилищного строительства (в части финансирования), а также вопросы по получению инновационных грантов.

На втором этапе будет проводиться дальнейшая оптимизация и автоматизация господдержки с последующей интеграцией в единую цифровую платформу для МСБ по принципу «одного окна». Данная работа должна завершиться в январе 2018 года.