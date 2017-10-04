В правительстве рассмотрели вопросы развития электронного образования

Система образования идет по трем основным направлениям: цифровизация процесса образования, цифровой образовательный контент, цифровизация управления образованием.

3 октября в ходе заседания правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрены вопросы развития электронного образования в Казахстане. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил, что на сегодняшний день концептуально система образования идет по трем основным направлениям: цифровизация процесса образования, цифровой образовательный контент, цифровизация управления образованием, передает Primeminister.kz.

Для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов. Планируется, что в школах, внедривших электронные журналы, будет введен запрет на использование бумажных. По мнению разработчиков, это прекратит дублирование и существенно сократит отчетность.

В высшем образовании работает «Единая система управления высшим образованием», которая наполняется с помощью интеграций информационных систем ВУЗов, тем самым позволяет всегда видеть актуальные данные по статусу каждого обучающегося. В сфере науки цифровизированы подача заявок на все научные гранты, прием отчетов, учет статей, база электронных адресов.

По второму направлению — цифровой образовательный контент, для школ внедрены 80 тыс. видеофильмов и интерактивных уроков на трех языках, которые помогают учителю вести урок на более высоком уровне. В этом году доступ к указанным цифровым ресурсам получили 7082 школы.

Данные цифровые ресурсы доступны в онлайн и оффлайн режимах, т.е. учитель берет готовый видеоматериал и на самом уроке включает его для объяснения или закрепления учебного материала. Учителю теперь не нужно искать дополнительные материалы к урокам.

Третье направление — цифровизация управления образованием, предусматривает создание единой системы управлением, которая будет включать создание Big Data на основе всех образовательных баз данных.

«В этой связи до конца 2017 года министерством планируется интеграция внутриведомственных образовательных баз данных, а интеграция наших данных с базами данных государственных органов планируется в 2018 году», — заключил Е. Сагадиев.

Задачи министерства в инфокоммуникационной сфере по внедрению электронного образования изложил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«Развитие человеческого капитала нашло отражение в направлении разрабатываемого МИК проекта госпрограммы „Цифровой Казахстан“. Так, программа предусматривает создание креативного общества путем развития навыков и компетенций населения, необходимых для расширения возможностей использования преимуществ цифровизации, а также подготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий для отраслей экономики», — сказал Д. Абаев.

Как отметил министр, в рамках Программы МОН РК предусматривается реализация восьми мероприятий для подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий для отраслей экономики. Реализация данных направлений откроет возможности для установки связей между системой образования и работодателями, а также усилит роль учебных заведений как мощного двигателя экономического развития. МИК совместно с МОН ведутся работы по переводу информационных систем МОН на виртуальные сервера в рамках услуг хостинга, заключил Д. Абаев.

Бакытжан Сагинтаев поручил МОН совместно с МИК и акимами разработать план подключения школ к скоростному интернету в разрезе регионов. Кроме того, интеграцию внутриведомственных образовательных баз данных поручено завершить согласно запланированным срокам. Контроль за исполнение данных поручений возложен на заместителя премьер-министра Аскара Жумагалиева.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.