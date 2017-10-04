Как и кем блокируются в Казахстане вредоносные сайты

Министерство в круглосуточном режиме проводит мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства республики.

Казахстанец обратился к министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву через сайт eGov с вопросом по поводу того, почему не блокируются вредоносные сайты, пропагандирующие суициды и порнографию, сообщает Zakon.kz.

На что министр ответил, что министерство в круглосуточном режиме проводит мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства республики: «При выявлении материалов, содержащих нарушения законодательства Республики Казахстан, в адрес собственника интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости их устранения».

По его словам, в текущем году по уведомлениям уполномоченного органа об устранении нарушений норм законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по удалению 281735 информационных материалов (из них свыше 1066 содержащих пропаганду суицида и порнографии).

«В случае неустранения собственником интернет-ресурса нарушений либо направления заинтересованным государственным органом соответствующего уведомления в адрес уполномоченного органа о распространении по сети телекоммуникаций информации, запрещенной законами Республики Казахстан и (или) вступившими в законную силу судебными решениями согласно Правилам взаимодействия государственных органов в сетях телекоммуникаций министерством выносится предписание операторам связи об ограничении доступа в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона Республики Казахстан „О связи“», — отметил министр.

В этом году таким образом ограничен доступ для пользователей с территории Казахстана к 7806 информационным материалам, (из них свыше 4734 содержащих пропаганду суицида и порнографии).