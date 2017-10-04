В школах Казахстана будут использоваться только электронные журналы

Цель министерства образования — прекратить дублирование и существенно сократить отчетность.

Запрет на ведение бумажных журналов введут в казахстанских школах, которые используют электронные журналы, заявил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев, передает Sputnik.

По его словам, для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов: «Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель — наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность».

Отмечается, что персональные данные казахстанских детей хранит компания «Национальные информационные технологии».

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.