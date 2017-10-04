Через 3 года суды Узбекистана станут открытыми для интернет-пользователей

Программа информатизации судопроизводства нацелена на обеспечение прозрачности и автоматизацию работы судов.

В Узбекистане разрабатывается новая программа информатизации судов на 2017–2020 годы. Планируется интегрировать Единую информационную систему судопроизводства с системами электронного правительства, усовершенствовать национальную систему E-SUD, а также автоматизировать все процессы, передает Digital Report.

Программа информатизации судопроизводства Узбекистана нацелена на обеспечение прозрачности и автоматизацию работы судов, недопущение злоупотреблений сотрудников судов, совершенствование существующих ИС и информационной безопасности всех баз данных, сетей и программных продуктов судопроизводства. Разработкой новых систем займется Unicon.uz, создание корпоративной сети возложено на «Узбектелеком». Финансирование проектов будет происходить за счет Фонда развития органов судебной власти, также планируется привлечь средства из международных финансовых организаций.

Реализация проекта по совершенствованию ИКТ в судах предусматривает создание комплекса «Дворец правосудия», оснащенного ИКТ-оборудованием, необходимым для онлайн-наблюдения за открытыми судебными процессами по всей стране. Еще одним нововведением в судопроизводстве стал программный комплекс аудио- и видеофиксации судебного заседания и его интеграция с системой видеоконференцсвязи.

На стадии разработки находится проект «Публикация решений экономических судов в интернете». Система будет интегрирована с комплексом E-SUD, посредством которой и будут загружаться акты. В связи с тем, что другие суды пока не подключены к информационной системе электронного судопроизводства, они не имеют такой возможности. Однако, как утверждает Козимджан Камилов, председатель Верховного суда Узбекистана, сейчас ведется работа по подключению остальных судов.

«В системе „Публикация решений“ предусмотрена возможность расширения и интеграции с ИТ-системами других судов. После создания электронного документооборота и систем судопроизводства в других судах станут публиковаться и решения по всем делам», — отметил он. Также с системой E-SUD будет интегрирована платформа МУНИС для оплаты судебных госпошлин.

Национальная система судопроизводства E-SUD является основной информационной системой, которая обеспечивает электронный документооборот, предоставляет интерактивные услуги и хранит данные о деятельности судов. В настоящее время к системе подключаются межрайонные областные суды. В дальнейшем будут добавлены и другие интерактивные услуги.

«Информационный комплекс E-SUD будет полезна как судам, так и гражданам. Она позволяет в электронном формате подавать исковые заявления и прикреплять документы, узнать о дате и времени заседания, получить повестку в электронном виде и отслеживать ход искового заявления», — сообщил Улугбек Алмамедов, судья по гражданским делам.

«Несмотря на то, что информатизация судопроизводства началась еще в 2012 году, первые изменения можно заметить только сегодня. Поэтому решение о коренном совершенствовании ИКТ в судах является правильным решением. Предстоит огромная работа как по оснащению судов по всей республике, так и по дальнейшей интеграции информационных систем. Надеюсь, удастся добиться прозрачности и слаженной работы всей системы судопроизводства», — поделился своим мнением Адхамбек Хайдаров, ИТ-консультант.