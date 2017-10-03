Жители ЮКО первыми получат электронные паспорта здоровья

До конца этого года все медицинские организации области будут компьютеризированы на 100%.

В Южно-Казахстанской области внедряется комплексная медицинская информационная система. Для ее реализации приобретено 8582 единиц компьютерной техники. До конца этого года все медицинские организации области будут компьютеризированы на 100%. Единый сервер свяжет их между собой для электронного обмена информацией о каждом обратившемся пациенте, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Об этом рассказал руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев премьер-министру РК во время посещения областного перинатального центра № 4. По его словам, благодаря этой системе бумажный документооборот будет сведен до минимума, что позволит значительно сократить ненужное «хождение» пациентов между медицинскими организациями. Таким образом, население области первым в республике получит электронные паспорта здоровья.

Для обеспечения медицинских организаций области медицинской информационной системой утвержден план мероприятий. На первом этапе она будет установлена в 35 амбулаторно-поликлинических организациях. На втором, до конца года, ее планируется установить еще в 68 медицинских организациях.

Положительно оценив проделанную работу, глава правительства поручил до конца года завершить работы по приведению услуг скорой медицинской помощи в соответствие с международными стандартами.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.