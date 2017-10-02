Казахстанцы предпочитают наличные при оплате товаров и услуг

Держатели платежных карт отмечают, что частота их оплат снизилась по причине покупок в тех местах, где нельзя расплатиться картой, сокращения поступлений, а также роста недоверия к банкам.

В июле 2017 года исследовательская компания GFK провела исследование на тему: «Финансовая грамотность населения и безналичные платежи в Казахстане». Результаты исследования представила Мария Олейник, руководитель отдела исследований GFK, в рамках прошедшего в Алматы Cashless Kazakhstan Summit.

В ходе исследования было опрошено 403 респондента в возрасте 25-55 лет, проживающих в городах с населением 200 тыс. человек и больше. Онлайн-опросы показали, что 78% респондентов пользуются платежными картами, а 22% их не имеют вообще. 37% владельцев карт предпочитают сразу снимать наличные, 28% используют карту для оплаты, в том числе и в интернете, а 13% используют ее только для оплаты в офлайне. При этом за последний год 44% респондентов стали чаще платить картой, а около 50% отметили, что частота их оплат снизилась по причине покупок в тех местах, где нельзя расплатиться картой, сокращения поступлений на карту, а также роста недоверия к банкам.

Среди основных барьеров безналичной оплаты 55% респондентов называют более легкий контроль при наличной оплате; 53% — быстроту оплаты наличными; 51% — удобство оплаты наличными; 46% — сложность возврата денег при оплате картой.

97% пользователей карт контролируют движение средств по карте и их остаток: 54% ориентируются на SMS-оповещения, 44% контролируют баланс посредством интернет-банкинга, 9% указали в качестве источника информирования звонок в контакт-центр, 8% — электронную почту.

В целом охват платежными картами в Казахстане составляет 78%, из них 51% — зарплатные. Лидером на рынке является Halyk Bank (44%), у Qazkom доля составляет 28%, Kaspi Bank — 24%

Авторы отчета отмечают, что большинство товаров и услуг казахстанцы оплачивают наличными в точках продаж. Среди тех, кто хотя бы иногда оплачивает товары или услуги картой, наиболее популярны пополнение мобильного телефона, покупка топлива, а также книг, журналов и игр:

— Пополнение мобильного телефона: 58%

— Бензин или другое топливо: 37%

— Книги, журналы, игры: 33%

— Мебель, товары для дома и сада: 29%

— Бытовая техника, компьютерная техника, электроника: 28%

— Посещение кафе, ресторанов: 24%

— Одежда и обувь: 20%

— Бытовая химия, косметика, парфюмерия: 18%

— Продукты питания: 14%

Представители малого и среднего бизнеса в качестве основного барьера для использования платежных карт в своих точках продаж называют отсутствие потребности в этой услуге среди клиентов (50%). И лишь 5% отметили в качестве причины величину комиссии за прием платежей. Наиболее популярным способом оплаты за товары и услуги для бизнесменов остается наличный способ — 88% платежей. Платежной картой в торговой точке принимают оплату 40%, а онлайн-оплата картами используется лишь в 3% случаев.

МСБ смотрит весьма оптимистично на новые технологии в сфере приема платежей. Однако очевидно, что большинство коммерсантов имеют низкую осведомленность в вопросе подобных технологий. Так, 84% готовы предоставлять оплату с помощью мобильного телефона «в случае появления такой технологии на рынке». При этом 33% отметили, что когда-либо слышали о возможности оплаты с помощью QR-кодов, а собственное мобильное приложение имеют лишь 12% опрошенных представителей бизнеса.