Технологическая готовность Казахстана улучшается

Опубликован свежий отчет Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

В новом отчете о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (The Global Competitiveness Report 2017–2018) Казахстан по уровню технологической готовности занял 52 место. По сравнению с 2016 годом позиция РК улучшилась на 4 пункта. Несмотря на улучшение позиции по технологической готовности общий рейтинг Казахстана снизился с 53 места (2016 год) до 57.

Самой конкурентоспособной в мире экономикой в этом году названа Швейцария, за ней следуют США и Сингапур. Отчет о глобальной конкурентоспособности является ежегодным докладом Всемирного экономического форума и оценивает то, насколько эффективно страна использует ресурсы, которыми располагает.

«В течение десяти лет после глобального финансового кризиса экономики все еще остаются под угрозой дальнейшего шока и плохо подготовлены к следующей волне инноваций и автоматизации. Большие надежды на повышение производительности от инноваций остаются неуловимыми», — говорится в отчете Global Competitiveness Report 2017-2018.

Подиндексы технологической готовности РК выглядят следующим образом (в скобках указана позиция в предыдущем рейтинге):

— Доступность новых технологий: 104 (90)

— Внедрение новых технологий в компаниях: 81 (71)

— Прямые иностранные инвестиции и трансфер технологий: 93 (95)

— Пользователи интернета в %: 36 (41)

— Абоненты фиксированных широкополосных сетей на 100 чел.: 58 (59)

— Пропускная способность интернета (кб/сек/пользователей): 49 (51)

— Абоненты широкополосных сетей на 100 чел.: 51 (56)

Среди наиболее значительных проблемных факторов для ведения бизнеса в Казахстане назвали доступ к финансированию, коррупцию и недостаточное образование работников. К слову, в подиндексе «Развитость технологических процессов» по развитию бизнеса Казахстан опустился с 70 на 82 место.

Оставляет желать лучшего и рейтинг в разделе «Инновации» — он снизился с 59 до 84 места. Значительное падение показателей зафиксировано сразу в нескольких подиндексах (в скобках указана позиция в предыдущем рейтинге):

— Инновационный потенциал компаний 84 (73)

— Качество научно-исследователький организаций 78 (63)

— Расходы компаний на НИОКР 95 (61)

— Сотрудничество университетов и бизнеса в сфере НИОКР 75 (66)

— Госзакупки высокотехнологичной продукции 73 (55)

— Наличие ученых и инженеров 66 (64)

— Патенты на 1 млн населения 68 (69)