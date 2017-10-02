KEGOC внедряет интеллектуальную энергосистему

В Национальной электрической сети приступили к реализации проекта «Автоматизация управления режимами ЕЭС РК».

Об актуальных вопросах развития электроэнергетики рассказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев. Он отметил в своем выступлении, что в настоящее время на сферу энергетики влияют постоянно растущие требования к надежности и качеству электроснабжения, заинтересованность сторон-стейкхолдеров (акционеров, законодателей, регулирующих органов, потребителей, общественных и экологических организаций) в результатах деятельности энергетических компаний, а также растущие требования к экологической и промышленной безопасности энергетических объектов, сообщает СЦК.

«Исходя из указанных факторов, перед электроэнергетикой стоят актуальные задачи, среди которых одной из основных является обеспечение надежности работы энергосистемы в условиях растущей доли нестабильных солнечных и ветровых электростанций», — считает спикер.

По словам руководителя, компания KEGOC на протяжении более десяти лет в рамках реализации инвестиционных проектов ведет работу в данном направлении — элементы интеллектуальной энергосистемы уже внедряются в Национальной электрической сети: «это микропроцессорные устройства релейной защиты, система диспетчерского управления SCADA, система коммерческого учета АСКУЭ, оптоволоконные линии связи, управляемые шунтирующие реакторы, фазоповоротный трансформатор».

Бакытжан Кажиев сообщил, что в настоящее время KEGOC приступил к реализации проекта «Автоматизация управления режимами ЕЭС Казахстана». Его реализация предполагает широкое применение цифровых технологий и включает в себя три компонента: внедрение системы управления на основе синхрофазорных технологий (WAMS/WACS), автоматизацию регулирования частоты и мощности (АРЧМ), а также централизацию системы противоаварийной автоматики (ЦСПА).

Реализация проекта даст эффекты в части возможности дополнительной загрузки электрических сетей на величину до 10%, до двукратного снижения дисбалансов мощности в энергосистеме и снижение отключений потребителей при технологических нарушениях до 25%: «Намеченная цель создания интеллектуальной энергосистемы неосуществима без модернизации энергосистемы по всей цепочке от генерации до конечных потребителей».