Казахстанцы платят за мобильную связь больше, но сохраняют лояльность своим операторам

В третьем квартале 2017 года на рынке мобильной связи в РК лидирующие позиции занял Beeline.

Компания 4Service Group представила исследование по рынку мобильной связи по итогам III квартала 2017 года. В опросе приняли участие 1200 абонентов в 15 областных центрах Казахстана. Лидирующие позиции на рынке занимает Bеeline с долей 36%. Далее идут Activ (26%), Tele2 (22%), Kcell (10%) и Altel (5%).

«Если сравнить доли рынка операторов с аналогичным периодом 2016 года, то предпочтения абонентов остались практически неизменными — доля пользователей Activ увеличилась на 1%, количество абонентов Bеeline и Kcell уменьшилось на 1%, клиентский актив Tele2 и Altel остался прежним», — отмечают авторы отчета.

Основную долю респондентов составили абоненты в возрасте до 40 лет (44%). Наименьшая доля приходится на пользователей в возрасте от 60-лет — это только 16% от общего числа опрошенных. Сохраняется тенденция продолжительности пользования услугами одного оператора более 5 лет (64%). За год доля таких абонентов выросла на 4%. Лидером является Kcell — 96% клиентов не меняют «симку» уже более 5 лет. У Activ на сегодня 80% таких клиентов, у Beeline — 75%. Основная часть абонентов Tele2 (39%) пользуется услугами оператора от 1 года 3 лет. Большинство пользователей Altel (41%) подключились не ранее чем год назад.

Расходы на мобильную связь и SMS стали выше. Доля абонентов, чьи расходы колеблются от 1000 до 2000 тг. и от 2000 до 3000 тг. увеличилась на 7% и 5%, соответственно. По мнению аналитиков, перераспределение долей произошло за счет уменьшения доли тех, чьи расходы не превышают 1000 тг., что объясняется повышением стоимости услуг операторов.

Клиентское «ядро» всех игроков рынка мобильной связи тратит на мобильную связь от 1000 тг. до 2000 тг. У Tele2 доля таких пользователей наибольшая — 69%. У Аltel, Activ и Beeline затраты в пределах 1000-2000 тг. несут 47-52% абонентов. Наиболее «дорогим» оператором в исследовании назвали Kcell. Расходы 55% его абонентов составляют более 2000 тг. в месяц.

По объемам использования мобильного интернета казахстанская аудитория разделилась на две группы: тех, кто почти не пользуется мобильным интернетом (объем трафика меньше 1 Гб) и тех, кто потребляет большой объем данных (больше 6 Гб). Доля абонентов, которые ежемесячно используют более 6 Гб интернет-трафика, выросла на 5%, а доля абонентов, которые используют менее 1 Гб, сократилась на 8%.

«Постоянная тенденция роста объемов использования интернет-трафика подчеркивает, что абоненты будут отдавать предпочтение операторам, которые учитывают это в своих тарифах. Активные пользователи мобильного интернета очень неравномерно распределены между операторами. На сегодняшний день у Аltel 52% клиентов потребляют больше 6 Гб мобильных данных, у Tele2 — 41%, у Activ — 33%», — говорится в отчете.

Интересно, что каждый шестой владелец смартфона не пользуется мобильным интернетом вовсе. В целом, смартфонам отдает предпочтение все большее число абонентов. Доля пользователей, использующих смартфон, выросла на 12%. Несмотря на это каждый пятый респондент до сих пор пользуется кнопочным телефоном.

За год операторы повысили лояльность клиентов. Внедрение услуги Mobile number portability (смена сотового оператора с сохранением номера) облегчает клиентам переход от одного оператора к другому. У всех операторов оказалось более 75% лояльных клиентов.

Среди факторов, которые заставляют уйти к конкурентам, респонденты выделили: низкое качество голосовой связи и мобильного интернета (32%), высокую стоимость услуг (20%), качество сервиса (5%). В сравнении с аналогичным периодом 2016 года сократились доли абонентов, которые готовы сменить оператора по причине качества связи и сервиса (на 5%) и по причине высоких цен на связь и мобильный интернет (на 9%).

Наблюдается рост доли клиентов, которые полностью довольны текущим оператором — 29% против 13%. 9% опрошенных озвучили намерение сменить оператора. Сократились доли абонентов, которые планируют переход к оператору с наиболее низкими тарифами и с новыми технологиями на 11% и на 7%. Увеличилась на 19% доля абонентов, планирующих переход к оператору, у которого наилучшее качество связи и интернета.

Среди опрошенных только 4% абонентов заявили о смене оператора (-2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Из них 41% ушли к Tele2, 24% к Activ. Ключевым фактором респонденты отметили высокие тарифы (40%).