Более 1500 казахстанских сел и аулов получат высокоскоростной интернет

Реализовать проект Даурен Абаев и его ведомство планируют до 2020 года.

В Казахстане около 1700 сел и аулов будут снабжены высокоскоростным интернетом. Туда, по данным министерства информации и коммуникаций, проведут волоконно-оптические линии. Списки населенных пунктов сейчас отрабатываются совместно с министерством национальной экономики. Реализовать проект Даурен Абаев и его ведомство планируют до 2020 года, передает «Караван».

Протяженность кабелей составит 24 тысячи километров, что позволит местным исполнительным органам и структурным подразделениям госорганов обеспечить доступ к интернету.

«По данным специалистов, в ближайшие 5-7 лет другой альтернативы не предвидится. Это качество связи, безопасность совсем на другом уровне. Если через 3-4 года появится решение, которое позволит пользоваться более качественным интернетом, то мы готовы рассмотреть этот вопрос», — сообщил министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

К 2020 году к сети будут подключены почти 2 тысячи школ, а в учреждениях здравоохранения и в местных государственных органах — по 1200 точек. На сегодня, по данным министерства, все 122 города Казахстана и порядка 1200 сельских населенных пунктов имеют высокоскоростной доступ к сети интернет, а это более 70% населения страны.