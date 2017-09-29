Homebank подвергся DDoS-атаке

В Казахстане наблюдается повышенная активность хакеров.

Qazkom распространил сообщение о повышенной активности хакеров и атаках на сервера ряда казахстанских банков, включая интернет-портал Homebank.

«Специалисты банка зафиксировали 27 сентября масштабную DDoS -атаку в виде ложных запросов одновременно с огромного числа IP-адресов, что блокирует работу портала. Для гарантированной защиты сайта и ваших счетов специалисты банка предпринимают необходимые технические меры по нейтрализации действий хакеров», — заявили в банке.

Отмечается, что у клиентов могут наблюдаться задержки в проведении операций, а также временное отсутствие доступа к сайту: «В связи с этим мы приносим свои извинения. Мы делаем все возможное для нормализации работы Homebank и просим отнестись к этому с пониманием».

Напомним — ранее представители КНБ заявили о том, что казахстанские банки скрывают данные о хакерских атаках. С начала года фишингу подверглись шесть банков в РК, однако только один банк обратился за помощью.

3 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, где будут обсуждаться вопросы информационной безопасности для бизнеса и финансовых структур.