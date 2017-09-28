Более двух тысяч атак на сайт EXPO-2017 отразили в дни выставки

Техслужба КНБ рассказала о кибератаках на нацкомпании и банки РК

За время проведения EXPO-2017 специалисты отдела безопасности отразили тысячи хакерских атак на сайт выставки. Об этом в ходе международной выставки Kazakhstan security system рассказал заместитель директора по безопасности исполнительной дирекции АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Денис Давыдов, передает Today.kz.

«Отдельным блоком нами были реализованы мероприятия по обеспечению информационной безопасности. По результатам совместной работы с КНБ и государственной технической службой мы выявили уязвимые места в защите объектов. Было заблокировано порядка 700 тысяч вредоносных сетевых пакетов на сайт, уничтожено порядка двух тысяч вредоносных программ: вирусы, трояны и прочие», — сообщил Денис Давыдов.

Он отметил высокую степень и физической безопасности EXPO-2017: «На территории выставки были установлены 14 тысяч датчиков, каждый из которых при срабатывании присылал сигнал оператору системы. Причем оператор параллельно сразу получал визуальную и аэрографическую информацию, что позволяло оперативно оценить ситуацию и принять правильное решение».

Воздушное пространство над территорией EXPO постоянно контролировалось системами безопасности. Беспилотные дроны могли курсировать над выставкой и проводить ее съемку только с разрешения службы безопасности. Как рассказал Денис Давыдов, ими были зафиксированы и пресечены 44 случая несанкционированного полета над выставкой.

В августе была зафиксирована масштабная DDoS-атака на сервер сайта Expo2017.astana.com. По словам IT-специалистов, злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку (более 20 тысяч запросов в секунду).