Центр цифровой медицины будет открыт в Актобе

В Актюбинской области продолжается реализация инновационного проекта по трансферту информационно-коммуникационных технологий в систему цифрового здравоохранения региона.

Как сообщили в акимате области, глава региона Бердыбек Сапарбаев встретился с делегацией Корейского консорциума, в состав которого вошли представители министерства здравоохранения и социального развития Кореи, а также корпорации «Kорея Tелеком», госпиталя Национального Пусанского университета, технопарка Пусан, передает Strategy2050.kz.

В рамках меморандума о международном сотрудничестве в инновационной деятельности по трансферту информационно-коммуникационных технологий в систему цифрового здравоохранения Актюбинской области, подписанного в ходе государственного визита Президента РК в Корею в ноябре 2016 года, в регионе проводится масштабная работа. К реализации проекта Казахстанско-Корейский инновационно-промышленный консорциум приступил в начале года. На эти цели правительство Республики Корея выделило грант в размере более 40 млн долларов, со сроком реализации 5 лет.

В ходе встречи аким области поблагодарил правительство Южной Кореи за содействие в реализации проекта: «Глава государства ставит перед нами задачу войти в 30 развитых стран, достичь этой задачи мы сможем только с образованными, здоровыми гражданами. В этой связи развиваем медицинский кластер, тесно сотрудничаем с Кангнам Северанс. Благодаря совместной работе за последние два года в регионе проведено 29 уникальных операций по пересадке почек, 9 — печени. В области также принимаются самые эффективные меры по внедрению цифровых технологий».

С начала года корейская сторона передала городским поликлиникам Актобе по 4 комплекта медицинского оборудования с расходными материалами для внедрения цифровых технологий в сферу медицины и проведения удаленного скрининга. Кроме того, корейские партнеры ежеквартально проводят обучение, мастер-классы по использованию высокотехнологичного оборудования анализаторов крови, мочи и двух видов аппаратов УЗИ, а также адаптации и тестированию инновационных методик скрининга.

Директор отдела по глобальным вопросам здравоохранения Министерства здравоохранения Кореи Хьюн Ги Пак подчеркнул, что самым важным проектом, который будет реализован в результате сотрудничества, станет открытие центра цифровой медицины.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инновационного проекта, развитием цифрового здравоохранения, новыми направлениями сотрудничества в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», в том числе трансферта инновационных технологий в организацию системы Актюбинской агломерации «Умный город — Smart City».

Эти проекты будут реализованы при поддержке правительства Кореи, Корейских Национальных университетов, госпиталей и промышленных компаний. В завершение стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.