В Алматы пройдет мастер-класс Питера Фиска

Ведущий мировой практик по бренд-менеджменту и инновационному маркетингу расскажет о трендах в Digital-маркетинге.

24 ноября в Алматы состоится практикум Питера Фиска по наиболее востребованным направлениям и трендам в сфере Digital-маркетинга и бренд-стратегий.

Социальные сети и мобильные технологии изменили законы медиа и развития бизнеса. Мастер-класс Питера Фиска — это повестка дня в маркетинге-2018, уникальная возможность прокачать знания по маркетингу, бренд-менеджменту и стратегиям роста за один интенсивный день. Это новые тенденции, вызовы и возможности, эффективные инструменты и стратегии, которые позволят сделать рывок и качественно отстроиться от конкурентов на год вперед.

В программе практикума — лучшие мировые примеры продвижения бренда в новых медиа, интеграция всех каналов коммуникации, цифровые, социальные и мобильные технологии в маркетинге и бренд-менеджменте:

— Экономические изменения и мегатренды 2017-2020

— Своевременное распознание трендов для создания устойчивых бизнес-моделей

— Creative data, техники создания идей для роста продаж

— Персонализированный маркетинг, кроссплатформенность и омниканальность

— Big Data. Данные — новая нефть, не только источники инсайтов, но и основа для таргетирования сообщений, построенных на них

— Agile-маркетинг, совмещение инновационных подходов с традиционными практиками

— B2B-маркетинг, создание дифференциации и world-class практики

— Маркетинг-инновации, позволяющие брендам эффективнее привлекать аудиторию

— Необрендинг, создание тесной психологической связи с потребителем

— Сила людей в эпоху цифровых технологий и др.

В результате практикума вы получите набор инструментов и знаний, которые помогут выиграть битву за клиентов в условиях турбулентности и быстрых изменений.

Питер Фиск — один из самых востребованных в мире практиков по бренд-стратегиям и маркетингу. В числе клиентов — ведущие глобальные и локальные компании в 30 странах: Deloitte, Nestle, BNP Paribas, Nielsen, Lufthansa, Vodafone, Visa, Henkel, Microsoft, Shell и др. Профессор страгического менеджмента ведущей мировой бизнес-школы IE, входит в рейтинг топ-50 мировых бизнес-мыслителей Thinkers 50 Guru Radar. Имеет более 25 лет опыта решения задач по росту бизнесов, управлению изменениями и повышению конкурентоспособности на быстро меняющихся рынках.