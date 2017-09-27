В Актобе внедряют концепцию Smart City

В рамках проекта «Умный город» уже реализуется ряд проектов.

Ход реализации в Актобе проекта Smart City рассмотрели на совещании в акимате области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

Как рассказал аким Актобе Ильяс Испанов, в основу концепции умного города «Ел Айна» заложено совершенствование инфраструктуры города и применение информационно-коммуникационных технологий. Проект планируется реализовать до 2020 года в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» по нескольким направлениям — Безопасный город, «Умное» жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина и электронный Акимат.

«Система «Ел Айна» обеспечивает возможность централизованного сбора различной информации, касающейся жизнедеятельности города, ее оперативной обработки и предоставления результатов аппарату управления городом. В результате реализации данной концепции повысится уровень безопасности, появятся новые коммерческие и социальные программы для жителей города, а также инновационные сферы деятельности, способные привлечь инвестиции в развитие экономики Актобе, — уверен Ильяс Испанов.

В рамках этой концепции уже реализуется ряд проектов. В школах города уже внедрена информационная система образования «Білім Ал», создается центр управления ЖКХ, проводится энергоаудит всей системы уличного освещения, автобусы города оснащены GPS-трекерами, запущено мобильное приложение AktobeBus.

В планах — оборудовать электронными терминалами общественный транспорт, объединить все квитанции за коммунальные услуги в единый платежный документ, создать интеллектуальную транспортную систему, которая включает в себя «безопасные автобусы и такси», «умные остановки», «умные парковки», «умные светофоры», объединенные единым центром диспетчерской службы, а также создание социальной карты жителя Актобе. Часть проектов планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам совещания аким области озвучил ряд поручений: «С самого начала реализации проекта все разрабатываемые в его рамках информационные системы должны быть интегрированы с другими базами данных, в том числе республиканскими, для своевременной актуализации. Это позволит эффективно расходовать средства. Согласно поручениям Главы государства также важно сотрудничать и перенимать опыт в сфере цифровизации и развития концепции „Умный город“ у других стран, таких как Южная Корея, Россия».