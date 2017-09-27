Онлайн-страхование вводится в Казахстане

Все необходимые нюансы будут отработаны на уровне подзаконных актов Нацбанка.

Глава Национального банка презентовал в правительстве РК законопроект по вопросам страхования, предусматривающий рост доступности страховых услуг по всей республике, сообщает Kazpravda.kz.

Озвучивая основные подходы проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности», Акишев отметил, что замедление экономической активности в последние годы, с одной стороны, и внедрение новых технологий на финансовом рынке, с другой, требуют скорейшей адаптации и перестройки существующих бизнес-процессов во всех сегментах финансового сектора, и в первую очередь на страховом рынке.

Данный законопроект направлен на создание условий, предусматривающих рост доступности страховых услуг не только в крупных городах, но в регионах страны, повышение качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, усиление защиты прав потребителей страховых услуг, обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.

Основными новеллами документа являются создание нормативной базы для внедрения онлайн-страхования для казахстанцев и значительные изменения в сфере страхования туристской деятельности: «В первую очередь необходимо сократить издержки для нашего населения и предприятий, которые пользуются услугами страхования. Не нужно будет ездить в офис страховой компании... Все это можно будет сделать посредством телефона или через интернет. Все необходимые нюансы будут отработаны на уровне подзаконных актов Нацбанка».

Кроме этого, законопроект содержит ряд технических новелл. В первую очередь — это расширение деятельности страхового омбудсмена. Если сейчас он рассматривает в основном вопросы, связанные со страхованием гражданско-правовой ответственности владельца транспортных средств, то в дальнейшем планируется расширение его деятельности на все другие виды страхования, как обязательные, так и добровольные.

В разработке законопроекта приняли участие все игроки финансового рынка. Изменения и дополнения потребуются в 3 кодекса и 19 законов.