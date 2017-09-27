Казахстанские ученики будут иметь свой личный электронный кабинет

Это станет одним из показателей полной цифровизации образования.

В Казахстане у каждого ребенка появится свой «личный кабинет», в котором будет храниться вся информация от детского сада до PhD. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на заседании в правительстве РК, передает Strategy2050.kz.

«Нам важно полноценно использовать электронные дневники, как уход от бумажной отчетности и как наша дорога к полной цифровизации образования. В идеале у нас у каждого ребенка будет свой „личный кабинет“, в котором будет храниться вся информация от детского сада до ученой степени PhD, все олимпиады, дипломы, портфолио, работы. Для всего этого в школах нужен скоростной интернет», — сказал Е. Сагадиев.

По его словам, к интернету в республике подключено 98% школ или 6956. Из них к широкополосному интернету со скоростью 4 мБит в секунду, который необходим, подключены всего 2400 школ или 34%.

«За последние 2 года данный показатель увеличился на 9%. Особенно сложно в малокомплектных школах. Из малокомплектных школ широкополосным доступом к интернету обеспечено всего 11% (360 школ). В большинстве населенных пунктов, где функционирует МКШ, техническая возможность для подключения широкополосного интернета отсутствует. В связи с этим в текущем году более плотно стали использоваться спутниковые технологии. Поэтому любые вложения для нас будут очень важны», — отметил министр.

Также глава ведомства посетовал, что в текущем году бюджетные средства на обеспечение доступа к высокоскоростному интернету были посажены трансферами в местные бюджеты. Однако, проанализировав ситуацию с закупом местными исполнительными органами услуг предоставления интернета школам, МОН РК считает этот подход не совсем эффективным.

«Во-первых, местными исполнительными органами не обеспечена единая техническая политика предоставления услуг: разная скорость, разные сопутствующие услуги. Во-вторых, закуп осуществляется очень разрозненно, некоторые области не осуществили подключение школ к 2017 году. Это влечет за собой некачественное предоставление доступа к сети. В связи с этим для организации контроля повышения качества управления подключение к интернету, мы считаем, в 2018 году целесообразно осуществление централизации услуг по подключению интернета. Это должно проводить министерство информации и коммуникации», — заключил Е. Сагадиев.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. На ней будут обсуждаться способы повышения эффективности образовательных учреждений с помощью современных технологий.