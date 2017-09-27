НАТР утвердил новую стратегию развития на 2014-2023 годы

Трансферт и коммерциализация технологий будут направляющим вектором развития.

В связи с актуализацией стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы, в АО «Национальное агентство по технологическому развитию» разработана стратегия развития в новой редакции. Она должна будет содействовать ускоренной технологической модернизации экономики через комплексную поддержку инноваций и процессов их внедрения в производство, стимулирование и удовлетворение спроса на новые технологические решения.

Напомним — в предыдущей редакции стратегии НАТР были определены такие стратегические направления развития как обеспечение финансовой поддержки инновационных проектов, развитие инновационной инфраструктуры и международной партнерской сети, стимулирование инновационных процессов посредством информационно-аналитической поддержки.

Ожидается, что 2024 году НАТР станет ключевой организацией, обеспечивающей развитие технологического бизнеса через финансовую поддержку инновационных проектов и оказание услуг в сфере трансферта и коммерциализации технологий. Осуществляя эти виды деятельности, Агентство будет позиционировать себя в экосистеме технологического предпринимательства как аналитический центр в области инновационной политики, технологический брокер, агент реализации мер государственной поддержки.

Как отмечает пресс-служба НАТР, ранее приоритеты Агентства совпадали с приоритетами госпрограмм в сфере инновационного развития и предоставления инновационных грантов. Теперь, в рамках трансформации, для реального содействия в технологическом развитии предприятий приоритетом деятельности Агентства должно стать удовлетворение внутренних потребностей рынка в технологиях, что возможно двумя путями: через внедрение собственных разработок и через приобретение и адаптацию зарубежных передовых технологий.

«Как показывает мировая практика, мощнейшим инструментом экономического развития в развивающихся и технологически отстающих странах являются инвестиции в готовые зарубежные технологии», — говорится в сообщении.

Приоритеты, указанные в Послании Президента РК стали основополагающими при формировании новых стратегических направлений и задач Агентства. НАТР усилит работу по содействию процессам трансферта и внедрения передовых технологий для ускоренной технологической модернизации экономики и технологического перевооружения базовых отраслей, включая элементы Индустрии 4.0.

В рамках задачи по модернизации рынка труда НАТР будет создавать условия и проводить работу по развитию профессиональной среды в сфере трансферта и коммерциализации технологий и вовлечения населения в технологическое предпринимательство (технологические брокеры, проектные менеджеры, частные технологические инкубаторы, инструмент инкубирования, и т.д.). Планируется развивать систему распространения знаний о новых технологиях и методах их использования.

Для Агентства, как национального института в области технологического развития, именно трансферт и коммерциализация технологий будут направляющим вектором развития. Будет продолжена работа по передаче в конкурентную среду дочерних организаций НАТР. А в рамках выполнения задачи по максимальному переходу на электронный формат услуг основным приоритетом станет стремление к автоматизации процедур предоставления инструментов поддержки.

При этом механизмы и инструменты поддержки актуализированы с учетом следующих принципов:

— отход от поддержки научных разработок в пользу создания и развития технологического бизнеса

— отход от предоставления раздробленных инструментов поддержки в пользу комплексных программ поддержки

— отход от долевых инвестиций в крупные инновационные проекты «с нуля» в пользу поддержки действующих, наиболее перспективных инновационных проектов на этапе их масштабирования на рынке

— отход от участия в создании элементов инновационной инфраструктуры к стимулированию частного сектора к их созданию

— отход от управления имеющимися элементами инновационной инфраструктуры в сторону координации всех уже функционирующих на рынке элементов инновационной экосистемы

— отход от попыток «расшевелить» ученых и инноваторов, «уговорить» их создать бизнес или продвинуть разработку через участие в конкурсах, заявок на гранты, и т.д. в сторону создания и стимулирования спроса на технологии через сотрудничество с бизнесом и информационное обеспечение

— смещение фокуса целевой аудитории с ученых и инноваторов в пользу малых инновационных компаний (стартапов), МСБ, производственных предприятий и элементов инновационной экосистемы

— самостоятельность Агентства при определении механизмов и предоставлении инструментов финансовой поддержки

— акцент на развитие международной партнерской сети трансферта технологий и технологического брокерства

— предоставление стартапам, помимо финансовой, сервисной и менторской поддержки.