Galaxy Note8 приглашает казахстанцев на праздник в честь старта продаж

С 29 сентября по 1 октября в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте в магазинах Alser, Kcell Store, «Мечта», «Сулпак», «Технодом», «Фора» и «Эврика» пройдут развлекательные мероприятия.

Старт продаж флагманского смартфона Galaxy Note8 в Казахстане станет настоящим праздником. В честь запуска в городах Астана, Алматы, Актобе и Шымкент в магазинах торговых партнеров — Alser, Kcell Store, «Мечта», «Сулпак», «Технодом», «Фора» и «Эврика» — в течение трех дней, с 29 сентября по 1 октября, с 19:00 до 21:00 часов пройдут развлекательные мероприятия.

Посетители подробнее узнают о передовых технологиях и функциях Galaxy Note8, а также смогут лично протестировать аппараты. Кроме того, гостей ждет насыщенная шоу-программа, включающая концерт популярной музыкальной группы, викторины, розыгрыши и, конечно же, главный конкурс, участники которого получат возможность выиграть смартфон Galaxy Note8!

О том, где пройдут развлекательные мероприятия и как выиграть Galaxy Note8, можно узнать по ссылке.

Galaxy Note8 оснащен самым большим экраном в истории линейки Note, при этом, благодаря эргономичному зауженному корпусу, он комфортно ощущается в одной руке. Безграничный экран размером 6,3 дюйма, с разрешением Quad HD и технологией Super AMOLED позволяет видеть больше контента без лишней прокрутки.

Galaxy Note8 оснащен самой мощной мобильной камерой в истории компании. Это первый смартфон с двумя 12-мегапиксельными основными камерами с оптической стабилизацией изображения (OIS) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, обеспечивающей высокую четкость изображений.

В режиме Dual Capture две основные камеры одновременно делают две разные фотографии и позволяют сохранить обе: один снимок — крупным планом, второй — широкоугольный, который охватывает весь фон.

Кроме того, новинка унаследовала преимущества семейства Galaxy: защиту от воды и пыли (IP68), быструю беспроводную зарядку, сканер радужной оболочки глаза и датчик отпечатков пальцев и другие.

Перо S Pen является одной из главных особенностей Note. На базе Galaxy Note8 усовершенствованный стилус открывает для пользователя совершенно новые способы создания текстов, рисования, взаимодействия с устройством и общения с друзьями. У него тонкий наконечник, улучшенная чувствительность к давлению и функции, позволяющие пользователям делать то, что невозможно с помощью другого стилуса или смартфона.

Когда обычный текст не может передать ваши эмоции, S Pen позволит отправлять анимированные сообщения или рисунки, поддерживающие анимированные GIF. Это совершенно новый способ коммуникаций, который сделает ваше общение более эмоциональным и ярким.