Поддельные iPhone изготавливали в Алматы

Смартфоны собирались из оригинальных материнских плат и поддельных комплектующих

Подпольный цех по сборке смартфонов марки iPhone обнаружили сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов Алматы, передает Sputnik.

«Пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone на территории торгового центра „Аэровокзал“. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны лица, которые изготовляли и реализовывали контрафактную продукцию частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме ЦУМ города Алматы», — говорится в распространенном официальном сообщении.

В цехе было обнаружено 30 контрафактных смартфонов. Изготавливались они весьма «качественно», так что отличить подделку от оригинала, по признанию сотрудников службы экономических расследований, оказалось нелегко. При сборке использовалась оригинальная материнская плата, но другие части устройства являлись дешевыми комплектующими сомнительного происхождения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РК (незаконное использование чужого товарного знака), которое после предварительного расследования будет направлено в судебные органы», — сообщает департамент госдоходов Алматы.

Обнаружили подпольный цех в рамках специальной акции по борьбе с теневой экономикой.