Министерство труда и социальной защиты готовит цифровизацию социальной сферы

Стратегия цифровизации предусматривает разработку нескольких информационных баз и их интеграцию с ИС госорганов.

В Казахстане будет создана Единая база социальных работников. В ней будет содержаться информация о квалификации социальных работников, видах оказываемых ими услуг, уровне их предоставления и результатах работы. Единая база будет служить для выбора социальных работников получателями соцуслуг, передает Strategy2050.kz.

«Социальные работники с высоким рейтингом будут получать большую зарплату. Развитие конкуренции среди них приведет к повышению качества оказываемых социальных услуг», — отметила глава ведомства Тамара Дуйсенова.

Как сообщили в МТСЗН РК, в целях информатизации отрасли планируется развитие Единой информационной системы социально-трудовой сферы, предусматривающее разработку направлений «Индивидуальные электронные карты получателей услуг», «Планирование», «Поставщики услуг», «Контрактирование», «Кадры» и «Мониторинг». Планируется интеграция единой информационной системы социального обслуживания с информационными системами, поддерживающими эталонные базы, а также с информационными системами центральных и местных государственных органов.

«Наличие у каждого социального работника истории получателя услуг в электронном виде намного ускорит определение его потребности, вида предоставляемой услуги и формы обслуживания. Такие изменения накладывают особый спрос прежде всего на квалификацию социальных работников. Информатизация системы и повышение квалификации социальных работников — это очень важное звено всей модернизации системы. В программе Цифровизации, которая сейчас рассматривается правительством Казахстана, система социального обслуживания, полагаю, займет свое особое место. ЮНИСЕФ полностью поддерживает новые подходы, отраженные в Концепции модернизации системы социального обслуживания и готов оказать поддержку в подготовке плана мероприятий по ее реализации», — сказал представитель ЮНИСЕФ в Республике Казахстан Юрий Оксамитный.