В Астане выбрали лучшие проекты второго хакатона

На Астана Хакатон разработчики предложили проекты по экономии воды, вывозу ТБО и формированию новостной ленты с использованием Открытых данных.

23-24 сентября в Астане прошел форум разработчиков Астана Хакатон, где участники предложили решения к поставленным задачам за 48 часов. Конкурсантам ставились задачи по экономии воды жителями города и стимулированию установки приборов учета воды с радио-модулем; внедрение раздельного сбора ТБО; формирование новостной ленты пользователей социальных сетей.

Астана Хакатон — это двухдневный конкурс разработчиков и стартапов, в течение которого участники должны разработать решение к поставленным задачам, создать прототип и представить проект на рассмотрение жюри. В хакатоне приняло участие более 100 участников. 10 команд прошли в финал, а лучшие 3 проекта получили призы — участие на Всемирном форуме бизнес-ангелов и инвесторов WBAF2018, поездку на мероприятие по развитию стартап-проектов в Европу и специальный приз от Бизнес-инкубатора MOST.

Проекты-победители:

Garbage Collector — система баллов за раздельный сбор ТБО. Количество баллов зависит от веса выброшенного сортированного мусора. В последующем заработанные балы можно использовать для личных и общественных целей. Проект получил предложение от BI Group по запуску пилота. Команда также выиграла главный приз — поездку на форум WBAF 2018, где соберутся бизнес-ангелы, инвесторы, венчурные фонды, бизнесмены и стартапы со всего мира.

AiSU — проект по экономии воды по трем направлениям: использование экономных кранов и насадок-распылителей; сбор данных об использованном объеме воды жильцами; геймификация сценариев использования воды и стимулирование потребителей («вы сэкономили на 4 126 тенге больше, чем ваши соседи» или «вы входите в ТОП-5 экономных пользователей» и т.д.). Проект получил специальный приз от Программы развития ООН — поездка в Европу на мероприятие по развитию стартап-проектов.

IntelliFEED — система «умной» новостной ленты, использующая алгоритм сбора данных о пользователе, создание модели предпочтений пользователя и подбор новостей согласно модели. Ребята получили специальный приз от Бизнес-инкубатора MOST в 250 000 тенге.

«На сегодня мы провели уже 4 мероприятия в рамках проекта Astana Innovations Challenge. Одной из задач, поставленных вначале, было расширение стартап-комьюнити, и мы успешно справляемся с этим: каждый раз видим порядка 60% новых участников. Есть люди, которые впервые участвуют на таких мероприятиях, здесь они получают образовательную поддержку и экспертизу менторов. За проведенные проекты менторскую поддержку стартапам оказали больше 50 экспертов и действующих предпринимателей. К проекту подключаются и лидеры бизнеса: партнерами стали компании BI Group, АО „Казпочта“, „Астана LRT“, Fortebank, „Астана Су Арнасы“, „Шеврон“, iMAS, Программа развития ООН. Участники имеют большой потенциал и перспективу, наши партнеры это понимают и готовы к совместной работе со стартапами», — отметил Павел Коктышев, сооснователь и директор Бизнес-инкубатора MOST.