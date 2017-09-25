В Алматы пройдет Almaty Invest 2017

Приоритетной задачей форума является привлечение иностранных инвесторов, а также презентация перспективных проектов.

5 октября в Алматы состоится Международный инвестиционный форум Almaty Invest 2017. Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций. На форуме ожидаются гости из СНГ, Европейского Союза, Японии, Кореи, КНР, Турции, Индии и т.д. Приоритетной задачей форума является привлечение иностранных инвесторов, а также презентация как реализованных, так и перспективных проектов, требующих вложения инвестиций.

В этом году в программе предусмотрены 4 секции, посвященные логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству. Все эти направления — приоритетные и перспективные для реализации, кроме того, они отражают бизнес-проекты, которые профинансированы за последние 5 лет.

На форуме выступят экс-министр по инвестициям Республики Македония господин Глигор Ташкович, председатель «Sethia Group» India & UK, основатель Newby Teas Нирмал Кумар Сетия, учредитель «Selma group», генеральный директор «Cameroil & TEC AG» Майкл Боно, ТВ-продюсер, продюсер ТК MTV Ричард Корам, крупный казахстанский инвестор Айдан Карибжанов, независимый экономист Рахим Ошакбаев и другие.

Отметим, что в рамках предыдущего форума в декабре 2016 заключено 40 инвестиционных договоров на 316,6 млрд тг. Уже реализовано 5 проектов на 7,7 млрд тенге, создано 1230 рабочих мест. Организаторы рассчитывают в результате нового форума привлечь еще больше прямых иностранных инвестиций.