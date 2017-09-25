Казахстанские стартапы будут финансироваться через ICO

В Алматы запустили площадку, которая объединит IT-компании, стартапы и инновации.

22 сентября в Алматы Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» открыл IT Квартал — площадку, которая должна объединить IT-компании и перспективные стартап-проекты. IT Квартал предоставит компаниям офисные помещения международного стандарта по субсидированной ставке (она составит от 3800 тг за квадратный метр) и доступ к современным технологическим платформам. Его цель — консолидировать IT-компании и компетенции на основе принципа экстерриториальности СЭЗ «ПИТ».

«Здесь будут находиться топовые IT-компании в Казахстане. Это наша задача. Мы обеспечим все условия, доступ к лучшим ресурсам. IT Квартал станет центром притяжения новых технологий, высококвалифицированных специалистов и инвестиций. Инициатива по созданию реализуется нами при поддержке правительства РК в целях содействия развитию ИКТ-отрасли и эффективной реализации цифровой трансформации Казахстана», — заявил на презентации Санжар Кеттебеков, генеральный директор Almaty Tech Garden.

IT квартал расположен на территории БЦ «Жибек Жолы» и занимает площадь 17 000 кв. метров. Ожидается, что до конца текущего года его резидентами станут 10 IT-компаний и 15 стартапов. В 2018 году планируется привлечь до 20 IT-компаний и 50 стартапов. По мере развития IT Квартала рассматривается возможность строительства отдельного кампуса совместно с Международным Университетом Информационных Технологий.

Как отметили авторы проекта, в Алматы сегодня сосредоточено более 60% IT-компаний РК. Их концентрация на одной площадке будет способствовать повышению компетенций отечественных специалистов, позволит реализовывать сложные проекты и заключать долгосрочные контракты.

В качестве преимуществ резидентам будет предоставляться доступ к современным технологическим платформам IBM, ARM, Autodesk, 1С и др. Наряду с этим компании, подходящие под условия экстерриториальности СЭЗ «Парк инновационных технологий» смогут получать налоговые льготы и преференции: освобождение от социального налога, земельного налога, КПН, налога на имущество. На текущий момент 45 компаний, получающих преференции СЭЗ «ПИТ» по принципу экстерриториальности, работают в Алматы и являются потенциальными участниками IT Квартала.

В октябре текущего года Almaty Tech Garden запускает международную программу Startup Kazakhstan, участники которой расположатся в IT Квартале. Финансирование будет осуществляться через совместный венчурный фонд Almaty Tech Garden и GVA Capital — GVA Alatau Fund. Размер инвестиций в стартапы составит до 100 000 долларов. До 2020 года планируется профинансировать около 500 инновационных стартапов и инкубировать 50 высокотехнологичных, экспортоориентированных компаний. Almaty Tech Garden совместно с GVA запустил первое официальное технологическое представительство в Кремниевой Долине, где будет осуществляться частичная акселерация участников Startup Kazakhstan. Первые 10 компаний-резидентов СЭЗ «ПИТ» начинают подготовку уже 25 сентября.

«Сотрудничество с ведущими инновационными центрами является основой развития стартап экосиситемы. Открытие представительства в Силиконовой Долине является необходимым окном для развития инновационной среды, привлечения зарубежных и обучения казахстанских стартапов», — отметил управляющий партнер Global Venture Alliance Лейрд Каган.

Кроме того, Фонд планирует помогать стартапам с альтернативными источниками финансирования. Одним из весьма амбициозных проектов станет выпуск цифровых токенов — ICO или «Initial Coin Offering». Как рассказал Санжар Кеттебеков, для подготовки участников Startup Kazakhstan к выходу на ICO планируется запуск ICO инкубатора. Это будет делаться под эгидой МФЦА. 20 сентября Almaty Tech Garden, Международный финансовый центр «Астана» и GVA подписали меморандум о сотрудничестве в сфере создания экосистемы для использования технологии блокчейн.

Стоит отметить, что блокчейн и платежные технологии входят в сегмент «Финтех, E-коммерция и Новые медиа», одно из четырех технологических направлений Almaty Tech Garden.

«Открывая IT квартал, мы создаем в городе инфраструктуру, которая предоставит IT-компаниям возможность консолидироваться и достигать синергетического эффекта. Мы рады предоставить площадку для разработчиков, инноваторов, креативных людей, чья экономическая функция заключается в создании новых идей, новых технологий и нового креативного содержания. Вместе с тем, на базе СЭЗ „ПИТ“ мы развиваем экосистему, нацеленную на инновационное развитие тяжелой индустрии — машиностроение, новые материалы, геологоразведка и др. Действуя поэтапно, сейчас мы формируем Центры компетенций по таким направлениям, как Индустрия 4.0, Новые материалы и Машиностроение. Также, прорабатывается возможность создания геологического кластера на базе СЭЗ, ведутся работы по привлечению инвесторов в лице крупных недропользователей. Таким образом, формируются необходимые компетенции и условия для того, чтобы СЭЗ „ПИТ“ стал одним из главных ресурсов страны для реализации задач по цифровизации базовых отраслей экономики», — заявил Санжар Кеттебеков.