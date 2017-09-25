Правительство Узбекистана ищет зарубежных партнеров для развития ИКТ-отрасли

Всемирный банк выступил с предложением внедрить в Узбекистане проект по обеспечению жителей республики высокоскоростным интернетом.

Правительство Узбекистана выразило заинтересованность в сотрудничестве с зарубежными партнерами в целях развития ИКТ-отрасли в республике. Так, Всемирный банк выступил с предложением внедрить в Узбекистане проект по обеспечению жителей республики высокоскоростным интернетом, передает Digital Report.

«Всемирный банк вынес на обсуждение проект по внедрению высокоскоростного интернета в ЦА. Это объединит страны Центральной Азии и Южной Азии. Скоростной интернет создает надежную платформу для передачи информации, что поможет развить цифровую экономику, обеспеченную гарантированной системой безопасности. Я считаю, что в Узбекистане имеются все условия для развития данной сферы», — рассказал советник по цифровой стратегии и правительственной аналитики Всемирного банка Рандип Судан.

Содействие в создании и поддержке экосистемы технопарков и инновационных центров готова оказать Узбекистану компания HP Tech Ventures. Дочка Amazon — Amazon Web Services выразила заинтересованность в создании в республике дата-центров с использованием солнечных панелей, а также предоставления веб-услуг через платформы Amazon Web Services для пользователей. Также узбекская сторона подписала соглашение о намерениях с компанией Cisco, специалистов которой планируется привлекать к разработке стратегии развития «умных» и безопасных городов в республике.