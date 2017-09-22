В Алматы впервые пройдет Docsvision Day Казахстан

Практическая конференция по теме электронного документооборота. Бизнес-задачи, технологии и практика использования.

4 октября в Алматы впервые в Казахстане пройдет конференция Docsvision Day Казахстан. Конференця посвящена обмену практическим опытом по автоматизации документооборота, делопроизводства и внутренних бизнес-процессов компаний, внедрению и использованию СЭД/ ECM решений на предприятиях разных отраслей и обсуждению актуальных тенденций и проблем.

Представители компаний, уже использующих СЭД/ECM систему Docsvision, поделятся опытом внедрения и эксплуатации с теми, кто еще только выбирает систему электронного документооборота. В том числе поделиться своим опытом приглашены представители АО «НАК «Казатомпром» («Волковгеология»), холдинга AES («Иртыш Пауэр энд Лайт»), МЦПС «Хоргос» и других отраслей. О тенденциях и возможностях СЭД, о применении комплексных решений автоматизации документооборота, от бумаги до электронных архивов, расскажут эксперты «ДоксВижн», одного из ведущих в СНГ вендоров систем СЭД / ECM.

Для организаций, рассматривающих возможность автоматизации документооборота, делопроизводства и документоцентрированных бизнес-процессов, это уникальная возможность пообщаться непосредственно с представителями вендора, входящего в число лидеров рынка СЭД / ECM России, СНГ и стран Балтии, а также с коллегами, которые уже используют Docsvision в своей повседневной работе, получить их рекомендации и советы, а также самостоятельно протестировать решения в демозоне с экспертами. А компании, которые уже используют решения на базе Docsvision, смогут обсудить все интересующие вопросы развития, внедрения и поддержки непосредственно с экспертами «ДоксВижн» и поделиться своим опытом с коллегами.

К участию приглашаются ИТ-директора, руководители среднего и высшего звена крупных и средних предприятий и организаций, которые планируют автоматизацию управления документами и бизнес-процессами.

Docsvision Day Казахстан — это третья из серии региональных встреч компании «ДоксВижн». Первой стал Docsvision Day Урал весной 2017 г., в июне прошел Docsvision Day Северо-Запад. Каждую осень в Москве с успехом проходит Docsvision User Day Россия и СНГ, на который приезжают участники со всей территории стран СНГ.