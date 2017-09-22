Высокий транзитный потенциал увеличит объем электронной торговли

Пока в онлайне покупает лишь 6% всех казахстанских интернет-пользователей.

Казахстан в силу удобного географического расположения имеет высокий транзитный потенциал, который поможет увеличить объем электронной торговли, заявил председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает «Курсив».

«Во всем мире 3,2 млрд пользователей интернета, из них 50% — покупают онлайн. У нас, к сожалению, хотя и 70% населения активно сидит в интернете, но в онлайне покупает лишь 6% всех пользователей. У нас очень серьезный повод надеяться, что скоро будет рост электронной коммерции. Лидеры рынка сейчас США, Китай, Европа и Россия. Если говорить о Казахстане и его роли в развитии электронной коммерции, то он находится в очень удобном географическом положении между Китаем, Европой и Россией», — сообщил С. Сарсенов во время «Торговой миссии — 2017».

По прогнозам, к 2020 году через Казахстан транзитом будет проходить более 1,5 млрд посылок.

«В 2020 году из Китая в Россию будет ежегодно перевозиться 576 млн посылок, из Китая в Европу 250 млн посылок, и что самое интересное, обратно из Европы в Китай будет перевозиться 800 млн посылок. Говоря про транзитный потенциал, если в прошлом году мы перевезли 10 млн посылок транзитом, то за 8 месяцев этого года мы перевезли в сторону России и Европы 15 млн посылок», — отметил он.

Он отметил, что открытие трех хабов, автомобильный переход на «Хоргосе», там же железнодорожный переход и авиа-хаб Караганде, позволит еще в несколько раз повысить транзитный потенциал страны на рынке электронной коммерции.

«Китайские партнеры говорят, что морем очень долго, авиаперевозки — дорого. Остаются железнодорожные и автотранспорт. Казахстан является самым коротким путем между Европой и Китаем. За август к нам из-за рубежа зашло 16 тыс. посылок в день, сентябрь — 21 тыс. посылок в день. Мы растем ежемесячно на 30% и предполагаем, что к декабрю из-за рубежа в Казахстан будет заходить по 45 тыс. посылок в день. ЕМS ежегодно растет по посылкам на 300% в год, по пакетам — на 188%. Рынок растет быстрыми темпами, но, к сожалению, мы пока покупаем из-за рубежа. По нашим данным, внутри рынка формируется 12400 посылок. Сколько будет в 2020 году, пока неизвестно, но я надеюсь, что со временем внутренний рынок будет расти. У нас порядка 70 логистических компаний, 200 интернет-магазинов, имеются различные платежные инструменты и рынок готов, чтобы расти ежегодно как минимум, на 30%», — подытожил он.