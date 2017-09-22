Оборот электронной торговли составляет лишь 1,02% от объема розничной торговли

Больше всего онлайн-покупок совершают женщины.

В Казахстане электронная коммерция набирает обороты и ежемесячно прибавляет порядка 30%, но при этом составляет чуть больше 1% от объема розничной торговли, а основные покупатели — женщины, передает «Курсив».

«У нас прогресс роста этого сегмента рынка на лицо. Ежемесячно покупки растут на 30% через почтовые сервисы и электронные площадки. За 2016 объем электронной торговли в Казахстане составил 226,4 млрд тенге — без банковских транзакций, сугубо покупка-продажа товаров и услуг. Если мы учтем международную модель в понимании электронной торговли, которая помимо покупки-продажи товаров и услуг включает электронное движение капитала, электронный обмен информацией, электронные страховые услуги и все сопутствующие виды торговой деятельности, то по этой оценке объем электронной торговли за прошлый год составил 1 трлн 51 млрд тенге», — отметил Тимур Хакимов, заместитель директора палаты предпринимателей во время «Торговой миссии 2017».

Он отметил, что уровень проникновения интернета в Казахстане в разных возрастных группах от 64% до 97%: «Сегодня насчитывается 13,6 млн постоянных пользователей интернетом в возрасте от 16 до 74 лет. Лидерами являются Астана и Алматы. Наиболее активно покупают в интернете молодые люди в возрасте с 16 до 24 лет, проникновение у которых составляет 97%, 25-44 проникновение интернетом — 91%, а в группе от 45 до 74 — 61% проникновения интернетом. Больше всего онлайн-покупок совершают женщины — 64%».

Что казахстанцы покупают чаще всего? По данным Т. Хакимова 17% — приходится на покупку одежды и обуви, 17,7% — закуп строительных материалов, 15,2% — косметика, 10,5% периферийное оборудование, остальные товары и услуги — 39,6%.

«Объем рынка электронной торговли Казахстана 226,4 млрд тенге, что составляет всего 1,02% от объема розничной торговли. И у нее есть огромный потенциал. Доля в общем объеме оптовых продаж электронной коммерции всего 0,4% — это тоже говорит о колоссальном потенциале рынка, и динамика, которую мы видим, подтверждает, что эта ниша понемногу начинает заполняться», — отметил заместитель директора палаты предпринимателей.

При этом количество платежных карточек — 15,8 млн единиц, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году. В 2015 году по оплате товаров и услуг было совершено 50 млн транзакций на сумму 537 млрд тенге, в 2016 году совершено 75,2 млн транзакций на сумму 825 млрд тенге.

Кроме того, Т. Хакимов привел такие данные: в Казахстане зарегистрировано свыше 126 тыс. доменных имен, активно работающих интернет-магазинов около 300, из них 50 — крупные, работающие исключительно онлайн — 20.