Предприниматели Китая предложили майнить криптовалюту в Павлодарской области

С соответствующим предложением к главе региона обратились представители компании «Мауе».

Китайские предприниматели предложили производить в Павлодарской области криптовалюту. С соответствующим предложением к главе региона Булату Бакауову, который находится с рабочей поездкой в КНР, обратились представители компании «Мауе», сообщает пресс-служба акимата региона.

На встрече с акимом иностранные инвесторы отметили низкую стоимость электроэнергии, производимой в Павлодарской области — ее цена в 6 раз ниже, чем в Китае. Между тем, для добычи криптовалюты необходимо очень много электроэнергии.

«Для создания майнингового хаба у нас есть дата-центр, — сказал представитель компании „Мауе“ Дван Джу Ни. — Ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 миллионов кВатт в час».

Булат Бакауов ответил, что техническая возможность поставить нужный объем электроэнергии есть. Но, по словам главы региона, нужно изучить вопрос всесторонне с учетом казахстанского законодательства, потому как производство криптовалюты для Казахстана — новое явление.

Подробнее о том, как обстоят дела с майнингом в Казахстане, необходимом оборудовании и окупаемости читайте в нашем материале «Откровения майнера: фермы, криптовалюты, рентабельность».