Казахстанские заводы перейдут на киберсистемы

Министерство по инвестициям и развитию РК работает над планом перехода к Индустрии 4.0.

План перехода промышленных предприятий Казахстана на технологии Индустрии 4.0 Министерство по инвестициям и развитию РК представит до конца 2017 года, об этом сообщил глава министерства Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz.

«Сегодня мы уже провели глубинное исследование на 45 предприятиях обрабатывающей промышленности и горнорудного сектора по вопросам готовности к внедрению элементов Индустрии 4.0, проанкетировали более 500 базовых предприятий Казахстана. По итогам анализа мы до конца года утвердим детальный план перехода промышленности Казахстана к элементам Индустрии 4.0», — сказал министр.

Он пояснил, что работать над планом перехода казахстанским специалистам помогают ведущие мировые эксперты, в том числе из Института Фраунгофера.

«Индустрия 4.0» — часть так называемой Четвертой промышленной революции, предполагающая массовое внедрение киберфизических систем в производство. В целом Четвертая революция, по прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия приведет к внедрению киберсистем не только в промышленное производство, но и в обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг, с широким использованием технологий Big Data, Интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, блокчейна и других элементов.