Территория ЭКСПО станет криптогаванью

МФЦА планирует присоединиться к консорциуму международных Hightech-хабов.

Территория ЭКСПО, на которой развернет свою работу Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), станет криптогаванью или криптодолиной. Об этом в правительстве сообщил председатель правления МФЦА Кайрат Келимбетов, передает «Капитал».

«Во всем мире большой интерес сейчас: одни центральные банки поддерживают активно это направление, другие внимательно присматриваются. Вы знаете, что в США и Сингапуре хотят приравнять деятельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежные средства», — прокомментировал Кайрат Келимбетов.

По его словам, в ближайшее время МФЦА планирует присоединиться к консорциуму международных Hightech-хабов, куда входят ведущие мировые банки, которые сегодня находятся в поиске соответствующих решений: национальных, региональных криптовалют, в сфере блокчейн-технологий.

«Я хотел бы напомнить, что мы являемся одной из основных организаций, которая будет находиться на территории ЭКСПО, после того как нацкомпания проведет соответствующую реконструкцию. Международный павильон — третий и четвертый, те, что ближе к Меге, там будут находиться наши основные институты и те организации, которые мы привлекаем к работе МФЦА», — отметил он.

«Мы считаем, что мы единственный центр и технологически, и финансово данного региона. Второе направление — Евразийское экономическое пространство. Есть решение, что в 2025 году единый финансовый регулятор будет находиться в Астане», — проинформировал он.