В Нацбанке высказали позицию по криптовалютам

На данном этапе регулятор занимает позицию наблюдателя, нежели проактивного игрока.

О позиции Национального Банка по использованию криптовалют рассказал председатель финансового регулятора Данияр Акишев. Он подчеркнул, что вопросы регулирования либо ограничения криптовалют в Казахстане требуют дополнительного изучения, передает Zakon.kz.

«В Национальном Банке несколько департаментов занимаются изучением криптовалют, и сейчас преждевременно давать всеобъемлющую оценку тех процессов, которые происходят на этом рынке. На данном этапе мы занимаем позицию больше наблюдателя, чем проактивного игрока», — заявил он.

Он пояснил, почему сложилась данная позиция финрегулятора: «Первое, что нужно понимать: криптовалюта существует в мире, и для того, чтобы ее ограничить, необходимо знать, есть ли механизм ее администрирования. Например, если вы стали участником финансовой пирамиды зарубежом, никаких рычагов воздействия на вас у Национального Банка нет, а в Казахстане этот вопрос мы можем администрировать».

Д. Акишев рассказал, что на данном этапе Национальный Банк изучает вопрос с точки зрения достаточности механизмов регулирования и возможностей финрегулятора: «Считаю, что в условиях открытой валютной либерализации, которая позволяет производить денежные переводы в любую точку мира без каких-либо ограничений, допускается возможность, что население будет покупать криптовалюту не на казахстанском рынке, а на соседнем, и в этом случае, скорее всего, регулировать этот процесс будет сложно».

В заключение он добавил, что население не всегда правильно понимает то, что анонсируется центральными банками: «Можно часто услышать, что какая-то страна признала криптовалюту. Я считаю, что здесь речь, скорее всего, идет о каком-то отдельном регулятивном и достаточно узком правовом поле, в котором эта криптовалюта может использоваться, например, для определенного рода операций, либо определенной группой лиц, обладающих какими-то квалифицированными навыками и скорее всего только для каких-то расчетов внутри страны. Также есть страны, которые достаточно агрессивно относятся к криптовалютам и идут по пути запретов. Единого стандарта в этом отношении в мире пока не выработано».

О том, что представляют собой криптовалюты, их применимости в современном мире и существующих рисках очень подробно в своем интервью рассказал Константин Пак, генеральный директор Торговой площадки Mp.kz.