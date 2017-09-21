Бакытжан Сагинтаев поручил доработать «Цифровой Казахстан»

Программа должна быть внесена на рассмотрение правительства до конца ноября.

19 сентября в ходе заседания правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений по доработке проекта программы «Цифровой Казахстан» в соответствии с замечаниями Главы государства, передает Primeminister.kz.

По мероприятиям, финансируемым из республиканского бюджета Бакытжан Сагинтаев поручил рассчитать эффект и возврат инвестиций, включая данные по деятельности ПИТ «Алатау» и Международного ИТ-технопарка. МИК поручено совместно с министерствами нацэкономики и финансов, другими заинтересованными госорганами и акиматами в двухнедельный срок представить социальный и экономический эффект программы «Цифровой Казахстан» и ее влияние на рост ВВП.

Министерству образования и науки РК поручено в двухнедельный срок внести конкретные предложения по пересмотру существующей системы образования и перехода к непрерывному обучению. Также министерствам образования и науки, информации и коммуникаций, по инвестициям и развитию поручено в двухнедельный срок внести предложения по созданию и развитию центров компетенции на базе научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, инновационных кластеров, таких как ПИТ «Алатау», «Назарбаев Университет», создаваемого Международного ИТ-технопарка.

Помимо этого МИК, МИР и МОН РК поручено внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий, разработки инновационных решений, развития стартап-среды и по организации форсайта в цифровой экономике.

Для того чтобы все граждане понимали процессы цифровизации, министерству информации и коммуникаций совместно с госорганами поручено разработать соответствующую PR-стратегию. Кроме того, министерству информации и коммуникаций поручено сформировать типовую концепцию «умных городов» по типу Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе, применимую для всех областных центров.

Министерству информации и коммуникаций поручено внести соответствующие предложения по совместной работе в сфере цифровизации с Россией и Беларусью до 1 октября.

Бакытжан Сагинтаев поручил проработать все вопросы «Цифрового Казахстана» и внести его на рассмотрение правительства до конца ноября. Координация работы возложена на заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева.

Напомним, 13 сентября состоялось республиканское совещание по вопросам цифровизации экономики с участием Главы государства, на котором был презентован проект программы «Цифровой Казахстан». В ходе совещания Нурсултан Назарбаев высказал ряд замечаний и поручил правительству внести соответствующие дополнения в проект программы.