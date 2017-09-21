Рынок ИТ Узбекистана в 2017 году вырастет на 6,9%

Аналитики IDC пересмотрели прогноз развития рынка ИКТ в Узбекистане в сторону повышения.

Либерализация экономики Узбекистана затрагивает важные сферы ее регулирования, способные оказать значительное позитивное воздействие как на общий бизнес-климат в стране, так и развитие ИКТ рынка в частности. В первую очередь, это, конечно же, относится к либерализации валютной политики и внешнеторговых операций. В целом ход действий правительства в этом направлении свидетельствует о достаточно взвешенном подходе.

Так, с начала 2017 года в стране были предпринятые следующие меры, способные значительно облегчить условия ведения бизнеса:

— снижена доля обязательной продажи экспортной выручки до 25% (за исключением 16 позиций стратегических товаров);

— продажа экспортной выручки была полностью отменена для индивидуальных предпринимателей (также с исключениями по стратегическим товарам — зерно, газ и др.);

— в июне 2017 банки получили право продавать валюту юридическим лицам по рыночному курсу.

Данные меры позволят бизнесу аккумулировать на счетах гораздо большие объемы выручки в иностранной валюте для потребностей импорта. Более того, для всех юридических лиц без исключений получен доступ к свободной покупке валюты для целей импортных операций, то есть, по сути, созданы равные условиях для всех игроков рынка ИКТ — от малых предприятий, до крупных вендоров, дистрибьютеров и корпоративных клиентов.

В дальнейшем правительство Узбекистана планирует полностью либерализовать валютный рынок и установить рыночный механизм валютного курса с отменой лицензирования, обязательной продажи экспортной выручки, установлением свободного вывоза наличной валюты и переводов предприятий, реализацией прав физических лиц по свободному распоряжению валютными средствами и т.д.

Учитывая мнение МВФ о всесторонней поддержке курса правительства и готовности экономики к либерализации валютного регулирования в виде таких параметров как внешний долг страны к ВВП (около 16% в 2015 году и не более 20% на сегодняшний день), объем золотовалютных резервов (около 20 млрд долларов США) и положительное сальдо торгового баланса, Узбекистан имеет все предпосылки для установления равновесного и стабильного валютного курса в средне- и долгосрочной перспективе.

Исходя из вышеуказанного и при условии полной либерализации внешнеторгового и валютного регулирования в Узбекистане в 2017-2018 годах, IDC изменило текущий и долгосрочный прогноз развития ИКТ сектора по сравнению с прогнозом 2016 года (здесь и далее прогнозы по состоянию на 2016 год в скобках).

Рынок ИТ Узбекистана в 2017 году вырастет на 6,9%, отражая умеренный рост в условиях девальвации и восстановление государственного и корпоративного сектора экономики. Наибольший прирост роста будет зафиксирован в сегменте услуг — 17,6%. Сегменты ИТ-оборудования и программного обеспечения вырастут на 6,1% и 13,6% соответственно.

Среднегодовые темпы роста (параметр CAGR) за период 2016-2021 годов были изменены следующим образом (в скобках указан аналогичный прогноз, созданный годом ранее на период 2015-2020 годов):

— Рынок ИТ в целом: 12,9% (8,2%)

— Оборудование: 12,1% (7,7%)

— Услуги: 22,1% (13,3%)

— Программное обеспечение: 19,6% (11,3)

По оценкам IDC, при условии реализации всех планов правительства по либерализации внешнеторговых операций, валютного режима и условий ведения бизнеса в Узбекистане, темпы роста ИТ-рынка страны будут в среднем на 30% выше по сравнению с предыдущим прогнозом, не учитывавшим данные меры.

Таким образом, IDC ожидает что через 5 лет ИТ рынок Узбекистана вырастет на 83,5%, в сравнении с 2016 годом. В том числе, сегмент оборудования — на 76,9%, программного обеспечения — на 145,2% и ИТ-услуг — на 171,5%.

Более того, в случае дополнительных мер экономической стимуляции со стороны правительства, компания IDC ожидает еще более оптимистичные темпы роста ИТ-рынка этой страны.