Блокчейн вынудит сотрудничать самые разные компании

На конференции MobiEvent 2017 обсудили использование блокчейн-технологий и развития финтех-отрасли в Казахстане.

Тема блокчейна муссируется в РК достаточно активно. Взять хотя бы недавние анонсы от МФЦА: меморандум с Microsoft с целью создания Blockchain Innovation Centre, создание рабочей группы с компаниями «Делойт», Waves, Juscutum и «Кесарев Консалтинг» с целью развития экосистемы блокчейн-решений в СНГ, присоединение к международному блокчейн-консорциуму R3. Ну и сам Нацбанк, уже задумавшийся о реальном воплощении принципов технологии, «захватившей» мир. Все это говорит о том, что уже в ближайшее время мы должны увидеть в Казахстане расцвет решений и проектов, построенных на блокчейне. Но будет ли это?

14 сентября в Алматы прошла конференция MobiEvent 2017, на одной из секций которой обсуждался вопрос использования блокчейн-технологий и развития финтех-отрасли в Казахстане. Примечательно, что при всех вышеупомянутых инициативах, а также планах по регулированию рынка криптовалют (одного из самых нашумевших воплощений блокчейна) в программу «Цифровой Казахстан» криптовалюты так и не попали. Об этом рассказал Константин Горожанкин, открывая MobiEvent 2017. Программу, над которой так долго работали, Президент не принял. Это, кстати, внесло некоторые коррективы в темы выступлений спикеров конференции. В целом же суть вполне ясна — масштабная диджитализация страны пока откладывается.

Хотя, по мнению К. Горожанкина, бизнес вполне неплохо справляется с этим самостоятельно, без различных программных лозунгов: «Казахстан уже цифровой. Каждый день происходят мобильные переводы, совершаются электронные и мобильные платежи. Мы видим, что у нас бурно растет e-commerсe, банки все больше переходят в интернет. В 2015 году рост e-commerce в Казахстане в долларах составил 30%, в 2016 году — 12%. Если опять не случится девальвации, то по итогам этого года мы впервые перешагнем за $1 млрд». К слову, руководитель агентства Select Communication Виктор Елисеев придерживается схожей оценки рынка электронной коммерции.

А что же с блокчейном? По мнению спикеров конференции, эта технология способна «драйвить» рынок, как и электронная коммерция. Как отметил Булад Субанов (Chief executive officer «Русский международный банк»), финтех-компании, банки и многие другие игроки рынка придут к вынужденному сотрудничеству ради проектов на блокчейне.

«Нельзя сделать сервис для себя, в этом нет смысла. Им должны пользоваться партнеры. Главная возможность блокчейна — это возможность P2P транзакций без проверки, и здесь открываются большие возможности. Будущее любых цифровых идей не лежит в сфере технологий. Вся идея в том, чтобы потребители могли пользоваться услугами проще. Блокчейн — это новая технология, и тут нет деления по перспективам в какой-то отдельной стране. Ее нужно использовать. Вопрос „да или нет“ не стоит. Единственный вопрос стоит перед регулятором — как это регулировать. Потому что любые отношения пользователей, в электронном мире или реальном, должны быть подчинены формальным законам. В России сейчас криптовалюты запрещены, так как это суррогат денег, а это противозаконно. Но при этом государство стремится к регулированию, потому что игнорировать запросы пользователей просто невозможно. Мое мнение по поводу Казахстана — если вы первые начнете это регулировать, то получите дополнительный приток капитала», — считает Булад Субанов.

Многие эксперты сходятся во мнении, что для государственных нужд технология блокчейн могла бы сослужить хорошую службу в налогообложении, регистрации недвижимости и т.д. Везде, где происходит соприкосновение государства и частного лица. Конечно, нет технологии, которая могла бы решить все проблемы. Но снизить расходы, обеспечить безопасность и неизменность информации блокчейн вполне способен.

«Что беспокоит государство? Это бюджет и контроль. Если технология решает эти вопросы, ее нужно использовать. Например, регистрация прав собственности — это то, где возникает множество споров, загружаются суды. Я бы сделал какой-то пилотный проект, который бы продемонстрировал возможности технологии. Я думаю, что мы уже скоро увидим реализацию блокчейна на государственном уровне именно в СНГ. Ведь конкуренция в электронном мире высока, и тот, кто быстрее начнет использовать технологию, тот получит конкурентное преимущество. Развернуть электронную инфраструктуру в чем-то даже быстрее, чем нефтяную инфраструктуру. А опыт у наших стран в этом есть. И я считаю, что перспективы есть», — говорит Булад Субанов.