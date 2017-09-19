ОҢАЙ выпустил мобильное приложение

Оно позволяет проверять баланс и блокировать утерянную карту.

«Оңай Рау» объявляет о запуске мобильного приложения для смартфонов под управлением Android и iOS. Оно уже доступно в AppStore и Google Play для всех владельцев карт.

Приложение включает следующие функции:

— проверки баланса карт ОҢАЙ! и пополнение без комиссии

— блокировка утерянной карты и перевод баланса на новую

— приобретение проездного абонемента

— возможность привязки карт родных и близких

— поиск оптимального маршрута с указанием номеров автобусов

«При разработке мобильного приложения ОҢАЙ! были учтены проблемы, с которыми часто сталкивались наши пользователи. К примеру, приложение позволяет зарегистрированным пользователям оперативно заблокировать карту в случае утери, а затем перевести баланс с утерянной карты на новую. Для этого не нужно теперь ехать в Центр обслуживания», — отметили представители ТОО «Оңай Рау».

Отмечается, что запуск мобильного приложения — это следующий шаг в реализации стратегии развития карты ОҢАЙ! как средства платежа не только в транспорте, но и для оплаты товаров и услуг. Функционал мобильного приложения ОҢАЙ! будет расширяться.

Между тем пользователи, уже успевшие установить приложение, сообщили о некоторых сбоях в его работе. Среди них — самопроизвольное закрытие и проблемы с регистрацией карт.