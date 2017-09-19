Польская ИТ-компания хочет запустить в Казахстане пилот в сфере мобильного e-health

Сейчас идут переговоры с Министерством здравоохранения РК.

Пилотный проект польских ИТ-разработчиков, позволяющий проводить самодиагностику состояния организма, CarnaLife может быть запущен в Казахстане. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры с Минздравом республики. Ожидается, что к концу года приложение будет апробировано в одной из клиник республики, передает Digital Report.

С помощью приложения любой пользователь всего за несколько кликов сможет продиагностировать у себя различные виды заболеваний. Программа позволяет выявить около 20 видов болезней.

«Вы можете просто, зажав пальцы, записать свое ЭКГ и передать его через сотовый телефон на анализ врачу, где-то через час вы сможете получить заключение от доктора. Не надо ходить пациенту в клинику, ждать в очереди, когда его назначат, когда его примут и т. д. С помощью приложения и специального устройства вы можете сделать ЭКГ, измерить давление, температуру», — рассказал глава компании MedApp Метуш Кирепека. Приложение уже используется в Польше, ОАЭ и Азербайджане.