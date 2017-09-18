У Beeline в Астане перебои с интернетом

От пожара пострадало здание, в котором находится узловая станция оператора.

Сегодня в Астане наблюдаются перебои в работе проводного интернета Beeline. Как сообщили представители оператора, причиной стал пожар, произошедший нынешней ночью в здании бизнес-центра Оркен по улице Бейбитшилик.

«Именно там находится наша узловая станция. В данный момент бизнес-центр обесточен, соответственно обесточены и наши серверные. Коллеги из технических служб Beeline работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу интернета. Все оборудование функционально, и все чего мы ждем — это подачи энергии в здание», — рассказал Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

Он отметил, что компания пытается минимизировать последствия произошедшего, абонентов просят проявить терпение.