Казахстанцы проводят в интернете в среднем 2,5 часа ежедневно

При этом самая незначительная доля рекламного рынка формируется размещением в интернете и соцсетях.

Мобильным интернетом пользуется 83% населения Казахстана. Среднестатистический житель страны заглядывает в свой мобильный телефон 85 раз за день и проводит в интернете по 2,5 часа. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства TNS Central Asia, сообщает «Капитал». В опросе агентства приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 54 лет в городах с населением не менее 100 тысяч человек.

«19,1% респондентов используют обычные телефоны, 78,7% смартфоны и 16,4% планшеты. Будущее за нестандартными контентными проектами (вирусный маркетинг и PR), нативной и мобильной рекламой», — рассказал генеральный директор Vi Digital Казахстан Виталий Савков.

В структуре рекламного рынка Казахстана преобладают традиционные СМИ: телевидение — 67%, печатные издания и информагентства — 10%, радио — 6%, реклама в интернете и соцсетях — 8%, наружная реклама — 9%. Об этом рассказал генеральный директор ТОО «Видео-Интернешнл Казахстан» Илья Джумаев

«По данным нашего исследования, подавляющее большинство рекламодателей, по-прежнему, доверяют проверенным площадкам. Телевидение — идеальный вариант для казахстанской аудитории, в силу охвата на большом расстоянии и сложной логистики. И в то же время потенциал для развития телевизионной рекламы еще есть. К примеру, в той же России продано все эфирное время, а у нас всего 67%. Относительно слабо развивается интернет маркетинг, в Казахстане его доля 8%, в России — 38%, в США — 35%. Это связано с нехваткой кадров на рынке интернет маркетинга. Хороших специалистов в сфере СЕО, баннерной и контекстной рекламы, вирусного маркетинга и рич-медиа можно пересчитать по пальцам», — считает Илья Джумаев.

По мнению директора алматинской Палаты предпринимателей Юрия Тлеумуратова, реклама серьезно видоизменилась, ежедневно появляются все новые ее виды и возможности. Следить за новостями в этой сфере под силу лишь редким профессионалам. Учитывая эти факторы, палата решила запустить социальный проект — бесплатные курсы обучения интернет-маркетингу Digital marketing workshop. Программа рассчитана на начинающих предпринимателей, менеджеров и маркетологов. Обучение систематизирует и углубляет знания во многих сегментах интернет-маркетинга, развивает практические навыки.