PROFIT Print Day 2017. Печать: живее всех живых

Офисная печать переживает не лучшие времена на фоне снижения объемов. Выживут немногие, но им выпадет шанс словить «джек пот».

В Алматы состоялась третья конференция Profit Print Day, которая собрала ведущих игроков B2B-рынка, интеграторов и потребителей устройств для печати и сервисов. Разговор получился непростым: над рынком все еще довлеет тяжелое «похмелье» после тучных «нефтяных», он все еще не оправился, хотя и показывает первые признаки стабилизации. И это уже само по себе неплохо.

Куда идет рынок. Хрустальный шар

Александр Смирнягин, глава представительства Canon CEE GmbH в Казахстане, считает, что если посмотреть в целом на «железо» в ИТ, то до 2014 года рынок в Казахстане — это порядка 800 млн долларов США. В 2015-2016 годах рынок фактически упал в 2 раза. «И мы живем в этой ситуации. Какой выход? Переходить с количественного исчисления в качественное. Рассчитывать на быстрое улучшение ситуации, пожалуй, не стоит», — считает он. По его словам, рынок восстановится примерно через 5 лет, и достигнет докризисной отметки в 800 млн долларов США. Рецепты от главы представительства Canon CEE GmbH в Казахстане таковы: нужно адаптироваться, нужно повышать эффективность и продуктивность ИТ-инфраструктуры. «В целом рынок печати, — продолжает он, — упал в 2 раза, цветная печать — еще больше, промышленная — тоже в 2 раза. И рынок после восстановления не будет таким, каким он был». Но не все так плохо. Александр Смирнягин приводит результаты «Canon Office Insight», опроса 100 респондентов в Казахстане. Более 65% из них намерены в перспективе увеличить объемы печати или, по крайней мере, в ближайшее время меньше печатать не будут.

На этой оптимистичной ноте в дискуссию включается Ирина Мишина, руководитель отдела продуктового маркетинга компании Ricoh. Она полагает, что не следует считать, что мировые тренды приходят в Казахстан с большим опозданием. «Здесь [в Казахстане] много глобальных компаний и они, в свою очередь, задают тренды. Несмотря на то, что все еще сильно влияние персональной печатной техники в компаниях, уже есть тренд в сторону коридорных решений. Есть тренд и от лазерной печати к струйной», — говорит она, добавляя, что в компаниях все чаще внедряются решения по безопасной печати.

Аскар Сатыбеков, региональный бизнес-консультант по странам СНГ компании Konica Minolta Business Solutions соглашается с Ириной в той части, что доля персональных печатных устройств в Казахстане все еще велика. Комментируя рынок в целом, он говорит: «Есть положительная динамика. В 2016-2017 годах мы выросли в 1,5 раза. Компании все больше и больше говорят об оптимизации печати». По его словам, еще один драйвер, который не упомянули предыдущие спикеры — переход государственных органов от модели расходов CAPEX в сторону OPEX. «В структуре продаж растет именно продажа решений. Мобильная печать? Это игрушки», — резюмирует он. Артур Адршин, ведущий специалист KMBSP, согласен со спикером в части влияния сервисной модели: «Заказчику не нужны устройства, он хочет получить печать, поэтому рынок переходит к сервисной модели». Ирина Мишина считает, что ближайшие несколько лет основной вектор спроса будет направлен в сторону средних решений в сегменте черно-белой печати А4, при этом, будет расти и цветная печать в компаниях. «Цвет позволяет отличиться, выделиться», — считает она.

Андрей Разуваев, начальник управления технической поддержки департамента ИТ Tengri Bank уходит в практическую плоскость: «У нас в банке основной формат печати — А4. При этом, мы стараемся печатать как можно меньше, заменяя печать, где это возможно, электронным документооборотом. И для нас приоритет в печати — не скорость страниц в минуту, а скорость выхода первого оттиска, ресурс печатающего устройства», — делится он.

Руслан Тахмазов, начальник управления информационно-коммуникационной инфраструктуры КазУМОиМЯ им. Абылай хана, соглашается с коллегой в части востребованности формата А4 и делится информацией о внедренных решениях: «У нас есть система контроля доступа печати. Более того, мы привязали к этой системе карту ОҢАЙ». Впрочем, глава представительства Canon CEE GmbH в Казахстане не совсем согласен с тезисами о формате А4, и приводит экспертное мнение компании: «Вклад печати устройствами формата А3 растет по причине более выгодной цены за отпечаток и общей стоимости владения».

Следующий топик, который вызвал горячее обсуждение, — извечное соперничество «струи» и «лазера». Пора ли хоронить лазерную печать, настало ли время водрузить корону на струйную? Ирина Мишина считает, что все зависит от задач. «Струйная печать развивается — это факт, и это способствует, в свою очередь, снижению стоимости цветной печати». Аскар Сатыбеков довольно осторожен в оценках: «Я бы не согласился с тезисом про активный переход к струйным машинам. Тенденции такие есть, но они, скорее, заметны в коммерческой печати». Александр Смирнягин добавляет: «Струйная печать растет пока только в потребительском сегменте. По нашим оценкам доля продаж струйных устройств для домашнего пользования выросла с 20% до 30% за последний год. Но в бизнесе „струя“ стагнирует. Не нужно иметь волшебного хрустального шара, чтобы увидеть, что на Западе движение в струю оформилось уже давно». Почему так происходит? По его словам, рынки стран бывшего СССР — это традиционно «лазерные» рынки. «Очевидно, что прорыв будет сверху вниз — эти машины будут менять офсетную печать. Это перспектива 5-10 лет», — считает он. Забегая вперед, отметим, что с ним согласен и Евгений Люц, директор компании «Technology of Imaging».

Рассуждая о будущем печати в части технологий, Ирина Мишина говорит: «У меня нет хрустального шара (смеется), но „струя“ еще вернется. Что касается новых технологий, то задел у традиционных еще очень большой, а рынок будет развиваться скорее в сторону новых материалов для печати». Глава представительства Canon CEE GmbH в Казахстане резюмирует, шутя: «Даже если и есть в лабораториях что-то, что может заменить „лазер“ и „струю“ в печати, то мы об этом не должны знать — на таких конференциях может произойти утечка информации».

Управляй и зарабатывай

Второй и третий блок конференции прошли с акцентом на «умную» и коммерческую печать. По первой части эксперты во главу угла поставили снижение стоимости печати. Именно этот параметр должен быть самым важным в проектах MPS (Managed Print Services). Андрей Разуваев делится опытом банка в этом вопросе: «Рецепт для нас — это принтеры с большой наработкой на отказ, у которых существенно меньше расходов на обслуживание, плюс управление печатью». По мнению представителя Ricoh, путь компании — это решение задач: «Нужно идти по пути честной оптимизации. В среднем 1 страница из 6 оказывается в корзине». Александр Смирнягин говорит, что Canon движется по пути консалтинга: «Согласно опроса Canon Office Insight, лишь 30% компаний в Казахстане знают, каковы у них расходы на печать. Мы должны помочь остальным 70% в этом вопросе, имея не только аппаратные, но и собственные програмные решения, такие как UniFlow». Региональный бизнес-консультант по странам СНГ компании Konica Minolta Business Solutions резюмирует этот блок таким образом: «Мы движемся к консультативным продажам. Мы выявляем скрытые потребности через изучение бизнес-процессов заказчика».

Евгений Люц, мнение которого мы уже привели выше, говорит, открывая следующий блок конференции: «Почему коммерческая печать — это интересно? Потому, что рентабельность цифровой печати выше. И это способ заработать серьезные деньги». По его оценке, рынок коммерческой печати в Казахстане упал на 20% с точки зрения количества листов. При этом доходы увеличились на 10%. Сейчас самое время для низкого старта, считает он: «Уровень потребления печатной продукции у нас в 10 раз меньше, чем в Германии, и в 2 раза меньше, чем в России». Приводит он и другие интересные данные. По мнению эксперта, в среднем разница в цене печатных машин разных вендоров — это лишь 3-4%. Основная борьба развернулась именно на поле качества обслуживания клиентов. «Выиграть на рынке можно только одним единственным способом: предоставить не только железку, которая умеет быстро „пачкать“ бумагу, а услуги по обучению персонала, помощь в настройке, помощь в решении послепечатных проблем», — уверен он. Евгений Люц считает, что Казахстан будет расти в цифровой полиграфии быстрее рынка: «Дохлые типографии уже закрылись, полудохлые — скоро. Так что рынок будет развиваться за счет цифровой печати».

Не чернилами и тонером едиными

Одна из новелл Profit Print Day 2017 — блок, посвященный аддитивным технологиям. Здесь организаторы высадили представительный десант спикеров — от единственного в Казахстане производителя 3D-принтеров (3DLab) до PFU Fujitsu (мировой разработчик сканеров).

По мнению директора департамента проектной дистрибуции Newtech Distribution Руслана Касымова, 3D-печать в Казахстане в основном пока применяется для прототипирования. «Это полноценный производственный цикл, который и дешевле, и проще. Раньше, чтобы испытать узел, нужно было вылить его в металле. Сегодня дизайнеру достаточно иметь ПК, программу моделирования и 3D-принтер», — говорит он, добавляя, что в компании Tesla с помощью 3D-печати разрабатывали узлы для роботов. И это обходится в 10 раз дешевле.

Директор компании «3DLab» Рустем Сундетов уверен, что за 3D-печатью будущее: «Она будет все более активно использоваться в автомобилестроении, авиастроении, медицине, строительстве». «В России квартиру в 40 квадратных метров распечатали на 3D-принтере за сутки. В Казахстане уже есть строительные 3D-принтеры, правда, пока они печатают лишь скамейки», — продолжает он. Кроме того, по его словам, такие технологии широко применяются в Казахстане ювелирами, и даже в медицине. «У нас 3D-принтеры помогают пациентам со сложными переломами конечностей», — раскрывает детали он.

Несмотря на невероятные перспективы, до зрелости технологии еще далеко. Мечты о том, что 3D-принтеры будут печатать для конкретного пользователя обувь, одежду и прочие уникальные предметы прямо в квартире, и которые широко обсуждались еще несколько лет назад, растаяли. Так что не спешите покупать себе домой такой девайс — в лучшем случае, через несколько месяцев он будет пылиться в гараже. А вот что реально востребовано сейчас — это современные технологии сканирования документов, о которых рассказал Роланд Апельт из PFU Fujitsu. К слову, Роланд прямо на конференции объявил о подписании дистрибуторского контракта с казахстанским интегратором. Это, кстати, об эффективности конференций как канала взаимодействия с потенциальными партнерами и заказчиками.

Скорее жив?

Аксиома, которую вынесли делегаты Profit Print Day 2017, в общем-то, не нова: печать находится на этапе трансформации, которая, к тому же, происходит как раз в тот момент, когда ситуация в экономике характеризуется емким — «турбулентность». Эта трансформация для бизнеса будет означать уход в сторону т.н. коридорных решений вкупе с усилением роли интеграторов в деле построения эффективной печатной инфраструктуры. И этот процесс будет сопровождаться логичным отходом от персонального парка. К упомянутым эффективным решениям следует отнести, прежде всего, системы контроля печати. При этом, подобная инициатива исходит не только от ИТ, но и скорее от бизнеса, который преследует задачу снижения издержек. В части коммерческой печати, пожалуй, нет смысла повторять директора «Technology of Imaging» — тут все предсказуемо: коммерческая печать становится цифровой и этот тренд надолго.

Наконец, на технологическом фронте не следует ждать кардинальных изменений — рынок проведет еще много лет под знаком существующих технологий. И это, пожалуй, единственная постоянная рынка печати.

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Видеозапись основной сессии конференции