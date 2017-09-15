В Казахстане введут электронные документы с использованием технологии блокчейн

Оцифрованы будут удостоверения личности и документы, используемые автовладельцами.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин сообщил, что в РК технически уже готовы отказаться от ряда документов, и больше не будет необходимости постоянно носить их с собой. В ближайшее время планируется запуск специального приложения, которое будет назваться «Азамат».

«На специальной выставке, которая была организована в рамках республиканского совещания по вопросам цифровизации наша команда показала не только наши „быстрые победы“, такие проекты, как „QAMQOR“, „Е-уголовное дело“ или „ЕРАП“, но и презентовала проект „Азамат“, который реализован с совершенно новым подходом к документам, используемым в повседневной жизни. Ранее я уже говорил о том, что смартфон может заменить ряд документов», — отметил Б.Мусин.

Приложение «Азамат» позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких документов, как удостоверение личности, водительское удостоверение, тех. паспорт на машину, тех. осмотр, страховой полис.

«Вся информация будет доступна в зашифрованном графическом виде (QR-код). Считав его, можно будет получить все необходимые данные о человеке. Команда уже работает над тем, чтобы все это использовало плюсы технологии блокчейн, в достижении максимального доверия к цифровым документам как со стороны граждан, так и представителей власти», — пояснил Б. Мусин.

Он уточнил, что запуск приложения планируется уже в ближайшее время, однако для массового использования и действительной замены бумажных документов необходимо внесение определенных изменений на законодательном уровне.