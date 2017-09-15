В Узбекистане создадут новый центр информатизации госсектора

Эта мера позволит усовершенствовать систему управления проектами.

В Узбекистане будет создан Единый интегратор по внедрению и развитию государственных информационных систем. Им станет Центр развития и внедрения ИКТ Uzinfocom. Эта мера позволит усовершенствовать систему управления проектами в сфере информатизации госсектора, передает Digital Report.

Единый интегратор будет заниматься разработкой, внедрением ИС в системе «Электронного правительства», подготовкой проектной и технической документации. Также Центр будет совершенствовать качество электронных госуслуг и обеспечивать межведомственное взаимодействие всех госорганов. По сути, на плечи Uzinficom упали те же задачи, что были у Центра развития «Электронное правительство» (ЦЭП). Однако изменился системный подход к реализации проектов. Если раньше для реализации ИТ-проекта объявлялся тендер, то теперь единый интегратор оставляет за собой право привлекать на конкурсной основе подрядчиков, которые будут заниматься созданием ИС и другими субподрядными работами. Местные ИТ-компании смогут получить лишь 30% от всех работ.

Финансирование ИТ-проектов будет происходить за счет Фонда развития информационно-коммуникационных технологий. С 1 января 2018 года в фонд будет направляться 70% средств от платы мобильных операторов за использование абонентских номеров, 10% от суммы госпошлин, оплачиваемых через Единый портал интерактивных государственных услуг. Это значит, что у единого интегратора появится выделенный бюджет для создания ИТ-систем.

Если основная часть разработок и ведения ИТ-проектов будет возложена на Uzinfocom, то чем будет заниматься ЦЭП? Сейчас эта организация координирует проекты электронного правительства, на Uzinfocom же возложена задача по непосредственной их реализации и контролю качества. «Министерство хочет иметь одну организацию, которая будет отвечать за финальный продукт, созданный за госсредства. Поэтому Uzinfocom и назван единым интегратором. Действующий механизм тендеров и госзаказов не обеспечил надлежащий уровень качества реализации ИТ-проектов за выделяемые немалые средства», — сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным. В скором времени ожидается смена роли центра развития «Электронного правительства». На него возложат задачу по реформированию системы госуправления, проведение BPR, функционального анализа.