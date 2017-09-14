В Астане прошла презентация программы «Цифровой Казахстан»

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев презентовал Главе государства разработанную правительством программу инновационного развития «Цифровой Казахстан».

В рамках своего выступления Бакытжан Сагинтаев доложил, что при разработке Программы были учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана, передает сайт Primeminister.kz. В этой связи определено два направления: построение долгосрочных институтов инновационного развития и обеспечение прагматичного старта Программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе. Напомним, ранее наш портал уже писал о результатах, к которым должна привести реализация программы.

В качестве стартового маневра Правительство выбрало стратегию ускоренной цифровизации девяти отраслей. При этом особый упор сделан на энергетику, агропромышленный комплекс, промышленность, логистику и сектор информационных технологий. Тем самым планируется обеспечить дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны и сформировать условия для масштабного роста производительности труда.

Премьер-министр РК подчеркнул, что сильная цифровая страна начинается с сильного бизнеса, полностью интегрированного в мир цифровых решений. Поэтому Программа нацелена на широкое внедрение и использование бизнесом цифровых технологий во всех приоритетных секторах. В данном направлении будет создаваться система стимулов к диджитализации для предпринимателей.

Приоритетами этой работы станут — совершенствование нормативной базы и регулирования, снижение издержек для цифровой трансформации предприятий, создание особых условий для привлечения инвестиций в цифровые проекты.

В качестве примера было озвучено, что масштабирование модели «цифрового рудника» на всю горнорудную промышленность, трансляция модели «интеллектуального месторождения» и «электронного учета нефти» на весь нефтегазовый сектор — дадут в масштабе всей страны кластерный эффект для роста сервисных IT- бизнесов.

Помимо этого, в рамках формирования инновационного агропромышленного комплекса как одной из опор новой модели экономического роста, разработано модельное видение цифровизации АПК страны согласно лучшим мировым практикам. В нее входит система сбора больших данных, система аналитики и интеллектуального планирования и автоматизированная система цифрового контроля над динамикой предприятий.

Еще одним якорем Программы станет инфраструктурная основа цифровой экономики и прежде всего, повсеместный доступ к интернету. Обеспечение всей страны широким доступом к Сети создаст условия для опережающего развития многих секторов цифровой экономики, ориентированных на конечных пользователей. Наиболее значимые среди них: дистанционное образование, телемедицина и электронная торговля.

Также в Программе сделана серьезная ставка на инновационное развитие рынка медицинских услуг. В этом направлении будет расширяться повсеместное использование инновационных решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Кроме того, серьезным импульсом для отечественного IT-сектора, станет поставленная в Программе задача 80%-й цифровизации государственных услуг к 2021 году. Отечественные разработчики смогут создать самостоятельные большие IT-решения, национальные бренды Казахстана в IT-секторе. Это касается таких направлений, как Электронное правительство, UrbanTech и Государственная кибербезопасность.

В завершении своего выступления Премьер-Министр подчеркнул, что амбициозные цели цифровой трансформации Казахстана потребуют вовлечения всего общества.

«Казахстан будет постоянно, из года в год, корректировать свою политику цифрового развития, дополнять программу новыми проектами, в соответствии с актуальными мировыми трендами. Под этот серьезный управленческий вызов выстраивается модель программного менеджмента на основе лучших практик государственного управления», — сказал Б. Сагинтаев. Он отметил, что по всей вертикали создан корпоративный проектный офис реализации программы, деятельность которого будет замкнута на Межведомственную комиссию по цифровизации Казахстана.