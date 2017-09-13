В Алматы реализуется три программы видеомониторинга

Полиция делает акцент на установку видеокамер во дворах многоквартирных домов и частном секторе.

В настоящее время в Южной столице используются возможности свыше 106634 камер видеонаблюдения, из которых 98949 установлено по трем программам: «Безопасный город», «Безопасный двор» и «Безопасная улица». С их помощью в городе раскрыто 641 преступление и 285370 нарушений ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Алматы.

«Если раскрыть картину по оснащению видеосистемами дворов многоквартирных домов, их, согласно нашему анализу, по городу насчитывается 4985, в них расположено 8099 многоквартирных домов. Из них 5948 уже оснащены видеокамерами. Оснащение остальных домов у нас сейчас реализуется в рамках четвертого этапа внедрения программы „Безопасный двор“. Такая же работа силами алматинской полиции проводится и в частном секторе, насчитывающем 136067 домов. Из них 8159 домов уже оснащены камерами видеонаблюдения — установлено 21509 видеокамер. Работа в этом направлении будет продолжена и впредь. Практика показывает хорошую эффективность использования видеосистем в охране правопорядка и борьбе с преступностью», — заявил начальник местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Напомним — недавно свою услугу облачного видеонаблюдения представил «Казахтелеком». Она ориентирована на жителей многоквартирных домов и владельцев офисов по всему Казахстану.